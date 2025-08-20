トランプ政権が発動した関税は、1,270億ドルもの税収をもたらしたものの、政権が掲げた「年収20万ドル以下は所得税不要」という公約には程遠い結果となりました。さらに、新税制「One Big Beautiful Bill Act（OBBBA）」も、宣伝とは裏腹に所得制限や上限が多く、恩恵を受けられる層が限られる結果となっています。こうした関税や税制の実態を追っていくと、米国民の負担構造と、日本との税制度の違いが浮き彫りになります。本記事では、実際にトランプ政権が発動した関税政策について詳しく追って解説します。

既に総額1,270億ドルに達する税収を得るも、各方面から不満の声が絶えないトランプ関税

トランプ政権による関税措置はすでに発動されており、ペンシルベニア大学の調査によれば、これまでの関税収入は総額1,270億ドルに達し、前年同期比で約720億ドル増加したそうです。

しかし、関税導入前に政権が主張していた「年収20万ドル（約3,000万円）以下の層は所得税が不要になる」という約束は実現しておらず、2022年度時点で年収17万9,000ドル（約2,600万円）未満の納税者が納めた所得税は6,000億ドルにのぼり、関税収入の増加では到底補えない規模となっています。

加えて、関税は名目上は外国に課されるものの、実際にはアメリカの輸入業者が負担し、最終的には価格転嫁を通じて国民が負担しています。第1期政権で「メキシコとの国境の壁はメキシコ政府が費用を負担する」としていましたが、結果的に米国民の税金で賄われた構図と重なるとの批判が巻き起こっています。

新たに成立した税制「One Big Beautiful Bill Act（OBBBA）」についても、ウォール・ストリート・ジャーナルは「確かに予算規模は“Big”だが、必ずしも“Beautiful”とはいえない」と報じ、多くの項目は時限立法で、所得制限も厳しく、特に独身者に有利な内容となっています。

たとえば、生活に密着した優遇措置として「チップや時間外手当の非課税化」「自動車ローン利息の控除」が挙げられていますが、いずれも上限と所得制限があります。

チップ：非課税は最大25,000ドル（約366万円）まで。独身者は年収15万〜40万ドル、夫婦合算は30万〜55万ドルの範囲で非課税額が減少・消滅する。

時間外手当：非課税は時間外収入の半分、上限は独身者1万2,500ドル（約180万円）、夫婦合算2万5,000ドル（約360万円）。所得制限は独身者15万〜27万5,000ドル、夫婦合算30万〜55万ドル。

自動車ローン利息：控除上限は1万ドル（約150万円）、車両は米国内最終組立が条件。独身者10万〜15万ドル、夫婦合算20万〜25万ドルの所得制限あり。

ギャンブル損失の控除ルールも変更されて…全国民が確定申告必須の、日本とはまるで違うアメリカの税法

さらに、ギャンブル損失の控除ルールも変更されました。従来は勝ち額と同額まで（100％）控除可能でしたが、新制度では90％までに縮小。たとえば100万ドル勝ち・100万ドル負けの場合、従来は課税なしだったものが、今後は差額10万ドルに課税される形となったのです。

ラスベガスを抱えるネバダ州の議員やプロギャンブラーからは反発の声が上がり、修正案提出の動きもあります。

IRS（米国歳入庁）の2022年データによれば、約230万人がギャンブル収入を申告しており、多くが損失控除を利用しています。下院通過時は100％控除だったものが、上院で90％に修正され、再び下院で可決されても戻されなかった経緯がありました。

このようにOBBBAは、政権の宣伝とは裏腹に、恩恵を受ける層や金額が限定される制度設計となっています。日本の税制改正が扶養控除やガソリン税など比較的単純な論点に集中しがちなのに対し、このように米国の税制改正は多岐にわたって行われています。これは、多くの国民が年末調整で完結する日本と、全員が確定申告を行う米国とで、税法への向き合い方や知識の差が大きいことが背景にあります。

いずれにせよ、日本では過去30年間、富裕層への減税は行われていません。

税理士法人奥村会計事務所 代表

奥村眞吾