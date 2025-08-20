◆米大リーグ ロッキーズ―ドジャース（１９日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１９日（日本時間２０日）、敵地・ロッキーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、６戦ぶり４４号を放った。

３―０で迎えた２回２死から左腕ゴンバーの内角低め直球を完璧に捉えると、打球速度１１５・９マイル（約１８６・５キロ）、今季最小となる角度１９度で飛び出した打球が右中間ブルペンに飛び込んだ。飛距離は４１３フィート（約１２５・９メートル）。チーム１２６試合目で４４本塁打は、シーズン５６発ペースとなった。

敵地のクアーズフィールドは、標高約１６００メートルに位置。高地で気圧が低いため空気抵抗が少なく、他球場に比べて約１０％、打球の飛距離が伸びるとされ“打者天国”とも呼ばれている。大谷もこれで今季５戦３発となった。

米ＮＹポスト紙は、ブックメーカー「ＥＳＰＮベット」が、この試合で「大谷が本塁打を打つ」という賭けにおいて史上最低の「＋１１０（２・１倍）」のオッズを付けていたと報じた。ＥＳＰＮベット広報が、本塁打を打つという項目史上、最低のオッズだったと明らかにした。

大谷は、８月は全１６試合で出塁を記録し、打率３割９分７厘と絶好調。相手左腕ゴンバーとは過去１３打数４安打、打率３割８厘、２本塁打５打点と相性がよかった。その上、ゴンバーの被本塁打率がメジャーワースト２位というデータもオッズ設定を後押しした模様だ。この日の本塁打予想ではシュワバー（３・２倍）、ジャッジ（３・１倍）に次いで３番目に多い投票があったという。

“大大本命”が期待に応える一発。さすが大谷、と同時に、プロのブックメーカーの読みもさすがといったところだ。