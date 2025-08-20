昨年に続きアイリッシュチャンピオンＳ・愛Ｇ１（９月１３日、レパーズタウン競馬場・芝２０００メートル）をステップに凱旋門賞・仏Ｇ１（１０月５日、パリロンシャン競馬場・芝２４００メートル）を目指すシンエンペラー（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父シユーニ）が８月２０日、栗東・ＣＷコースで坂井瑠星騎手を背に追い切った。

６ハロン８０秒９―１１秒０で鋭く伸び、レヴォントゥレット（４歳オープン）に４馬身、アンジュプロミス（２歳新馬）に２馬身先着した。吉田助手は「今日はそれなりにしっかりとやる予定でした。動き自体はすごく良かったですよ。背が大きくなりましたし、余計な悪さをしなくなりました」と笑みを浮かべた。

２２日まで行われている「アイドルホースオーディション２０２５」に、シンエンペラーはファイナリストとして残っている。現役馬は上位２頭がぬいぐるみ化されることもあり、連日ファンがＳＮＳで応援合戦を繰り広げている。吉田助手は「まずは国内の一戦（オーディション）を勝って箔（はく）をつけたいですね。皆さん、シンエンペラーへの投票をよろしくお願いします！」と呼びかけた。同馬は２１日から検疫に入り、２８日の木曜に成田空港から出国予定となっている。