◆米大リーグ レッドソックス―オリオールズ（１９日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）

Ｒソックス・吉田正尚外野手（３２）が１９日（日本時間２０日）、本拠地・オリオールズ戦に「５番・左翼」で先発出場。４打数無安打３三振で延長１０回の守備から退いた。

注目の「日本人対決」が実現した。菅野智之投手（３５）との対戦は公式戦では７年ぶり。オリックス時代の１８年６月１日の交流戦（京セラＤ）で初めて巨人のエースと激突し、その時は初回にいきなり右前適時打を放つなど３打数２安打１打点で吉田に軍配が上がった。１９年７月１３日のオールスター第２戦（甲子園）でも菅野から右前打をマークするなど好相性だった。前日１８日（同１９日）の試合前練習では右腕と談笑する姿もあった。

初回２死一、二塁で迎えた第１打席は空振り三振。４球目には左翼への大きなファウルで本拠地がわずかにざわめいたが、最後は６球目の外角８８・１マイル（約１４１・８キロ）スプリットにバットが空を切った。４回先頭の第２打席は３球連続ファウルで粘った後の７球目、低めの８１・２マイル（約１３０・７キロ）スイーパーに空振り三振だった。菅野相手には２打席２三振。１―３と２点を追う８回２死満塁では右腕ガルシアの直球に空振り三振に倒れた。

昨年１０月の右肩手術を乗り越え、７月にメジャー復帰した吉田は今季、試合前の時点で２４試合で打率２割４分７厘、２本塁打、１３打点。１８日（同１９日）は欠場となり、この日が２試合ぶりの出場となった。左翼守備に就くのは今月５日（同６日）の本拠地・ロイヤルズ戦以来、今季３度目。前回登板で日本人ルーキーでは史上１０人目の２ケタ勝利を達成した菅野を打って波に乗りたいところだったが、出場２試合連続ノーヒットで打率は２割３分５厘となった。