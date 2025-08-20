「ヤバい、女として終わっているかも…」と反省する瞬間９パターン
女性としての魅力を失っていることに気づく瞬間は、何気ない日常に潜んでいるようです。それを自覚できるか、できないかが、「干物女」への分かれ道と言えるでしょう。そこで今回は『オトメスゴレン』の女性読者のみなさんに、どんなときに、「女として終わっているかも…」と感じるのか教えていただきました。
【１】おならやゲップを男性の前でしてしまったとき
「女じゃなく、オバさんもしくはオッサンだよね」（２０代女性）というように、男性の前でしてしまった、恥じらいのない行動を猛烈に反省する女性もいます。万一おならが出てしまったら、「ごめんなさい！」と顔を赤らめるなど女性らしさをアピールするのを忘れずに。
【２】好きな人と一緒にいるのに、下ネタで笑いを取ろうとしてしまったとき
「かわいさよりウケに走った自分に絶望」（２０代女性）というように、男性の前で下ネタを披露したことを後悔している女性もいます。女性同士でする下ネタは、男性にとっては過激すぎるケースもあるので、好きな人の前では自信のネタも封印しましょう。
【３】洗っていない食器が山積みになるほど家事をサボっているとき
「忙しいのが理由なんだけど、ほかの女子はちゃんとやってるよね？」（２０代女性）というように、山積みの食器や洗濯物などを見て反省をする人もいます。食器も洗濯も、溜めれば溜めるほどやる気がなくなるものなので、使った食器は食後すぐに洗う心がけが大切かもしれません。
【４】部屋が散らかり放題で、前回いつ掃除したかも覚えていないとき
「これじゃ人を呼べない」（２０代女性）というように、足の踏み場もない部屋を見わたして、「痛い」と感じる人もいるようです。ときどき家に人を招待するなど、「片づける理由」をつくることも大切なのかしれません。
【５】休みの日、寝巻のままで歯も磨かずにすごしたとき
「誰にも会わないとはいえ…」（２０代女性）というように、だらしない格好で休日を終えたことを反省する女性もいます。たとえ予定がなくても、人と会っても恥ずかしくない服装をすれば気が引き締まりますし、外出する気分にもなれそうです。
【６】穴のあいている靴下を隠しながら履いているとき
「ランチで座敷に通されたときとか最悪（笑）」（３０代女性）というように、穴があいてる靴下を確信犯的に履いておきながら、人の目を気にしてハラハラする人もいます。靴下にかぎらず、「痛んだ衣類は捨てる」などのルールをもうけたほうがいいかもしれません。
【７】男性も参加している飲み会で「とりあえずビール！」と親父っぽく言ってしまったとき
「いつものノリでつい…」（２０代女性）というように、中年サラリーマンのように飲み物を注文し、女らしさが欠けていたことを反省する人もいます。女性同士の飲み会においても、オジサンっぽくならないよう気をつけておけば、いざというときボロを出さずにすみそうです。
【８】鏡に映った自分の姿を見て、「ぽっこりお腹」に気づいたとき
「お酒の飲みすぎが原因で、ビール腹になっていた」（３０代女性）というように、鏡の前でだらしない体を見て、女子力低下を自覚する女性もいるようです。お酒を少し控える、一駅だけでもウォーキングをするなど、少しでも生活を変える努力をしてはいかがでしょう。
【９】「誰からも見られる心配がないから」と無駄毛の処理をさぼっているとき
「すねがボーボーになってて、『これはイカン！』と…」（２０代女性）というように、無駄毛を放置しているときに、女として終わっていると感じる女性は多いようです。無駄毛を見て幻滅する男性は少なくないので、「見られたら終わり」くらいの危機感を持ちましょう。
「『ヤバい、女として終わっているかも…』と反省する瞬間」には、ほかにどんなものがありますか？ ご意見をお待ちしております。（外山武史）
