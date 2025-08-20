食事管理アプリ『あすけん』×映画『8番出口』コラボが実現 抽選でムビチケや非売品映画オリジナルグッズのプレゼントも
食事管理アプリ『あすけん』が20日、映画『8番出口』がコラボしたキャンペーンを同日から行うことを発表した。
【写真】何かが…違和感？あすけんと8番出口がコラボ！
このコラボは、無限ループする地下通路から脱出するため”異変”を探しながら「8番出口」を目指す同名のゲームを原作とした映画『8番出口』と、「がんばっているのに体重が落ちない」「食べていないはずなのに体重が増えている」といった「出口の見えないダイエットループからの脱出」をサポートする『あすけん』が、「ループからの脱出」という共通のテーマに着想を得て実現。映画『８番出口』の世界観を楽しみながら、「出口の見えないダイエットループからの脱出」のきっかけを提供する施策を実施する。
施策として、アプリをダウンロードや、『あすけん』の公式X「出口の見えないダイエットからの脱出」フォロー&リポストキャンペーン、1日『8888歩』 8日間チャレンジなどを実施。抽選でムビチケや、映画オリジナル非売品グッズなどが当たる。
【写真】何かが…違和感？あすけんと8番出口がコラボ！
このコラボは、無限ループする地下通路から脱出するため”異変”を探しながら「8番出口」を目指す同名のゲームを原作とした映画『8番出口』と、「がんばっているのに体重が落ちない」「食べていないはずなのに体重が増えている」といった「出口の見えないダイエットループからの脱出」をサポートする『あすけん』が、「ループからの脱出」という共通のテーマに着想を得て実現。映画『８番出口』の世界観を楽しみながら、「出口の見えないダイエットループからの脱出」のきっかけを提供する施策を実施する。
施策として、アプリをダウンロードや、『あすけん』の公式X「出口の見えないダイエットからの脱出」フォロー&リポストキャンペーン、1日『8888歩』 8日間チャレンジなどを実施。抽選でムビチケや、映画オリジナル非売品グッズなどが当たる。