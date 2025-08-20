K-POP大型イベント突然の中止発表…「悲しすぎ」「やれないならやるって言わないで」 n.SSign、aoen、NEXZら出演予定
K‐POP勢らが出演予定だった音楽ライブイベント『"The CONNEXT" 2025 in Tokyo』の公式Xが20日までに更新され、公演中止が発表された。
【画像】『The CONNEXT 2025 in Tokyo』出演予定だったアーティストたち
書面を通じて「このたび予定しておりました『"The CONNEXT" 2025 in Tokyo』2025年9月23日（火）@LaLa arena TOKYO-BAY公演は、 主催の都合により、誠に勝手ながら中止とさせていただくこととなりました」と報告。
続けて「突然の公演中止となり、多大なるご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。本公演を楽しみにしてくださっていた観客の皆様、並びに参加予定であったアーティストの皆様、関係各所の皆様には心よりお詫び申し上げます。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」と伝えた。
チケットは、9月16日〜10月15日に一括キャンセル・返金処理をする予定だとし、詳細はメールで案内するとした。
同イベントは、9月23日に千葉・LaLa arena TOKYO-BAYで開催予定。「昼と夜、異なる魅力をもつビッグイベント」と紹介され、出演者には、n.SSign、RYEOWOOK（SUPER JUNIOR）、YESUNG（SUPER JUNIOR）、aoen、NEXZ、n.SSign、MCでKang Namがラインナップされていた。
中止発表を受け、ファンからは「えー」「悲しすぎます」「ショックすぎる」「やれないならやるって言わないでください」など、多数の声が寄せられている。
【画像】『The CONNEXT 2025 in Tokyo』出演予定だったアーティストたち
書面を通じて「このたび予定しておりました『"The CONNEXT" 2025 in Tokyo』2025年9月23日（火）@LaLa arena TOKYO-BAY公演は、 主催の都合により、誠に勝手ながら中止とさせていただくこととなりました」と報告。
チケットは、9月16日〜10月15日に一括キャンセル・返金処理をする予定だとし、詳細はメールで案内するとした。
同イベントは、9月23日に千葉・LaLa arena TOKYO-BAYで開催予定。「昼と夜、異なる魅力をもつビッグイベント」と紹介され、出演者には、n.SSign、RYEOWOOK（SUPER JUNIOR）、YESUNG（SUPER JUNIOR）、aoen、NEXZ、n.SSign、MCでKang Namがラインナップされていた。
中止発表を受け、ファンからは「えー」「悲しすぎます」「ショックすぎる」「やれないならやるって言わないでください」など、多数の声が寄せられている。