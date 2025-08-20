元モー娘。中澤裕子、12歳長女と親子で「#初めての女子旅」 夏休みの思い出動画に反響「裕ちゃんが全力で楽しんでるのがわかる〜」「素敵な夏」
元モーニング娘。の初代リーダーでタレントの中澤裕子（52）が20日、自身のインスタグラムを更新。長女（12）と「#初めての女子旅」を満喫したことを報告し、Vlogを公開した。
【動画】「全力で楽しんでるのがわかる〜」12歳・長女との親子旅Vlog披露の中澤裕子
「娘との2025年夏休みの思い出」と書き出し、浜辺ではしゃいだり、花火をしたりする親子旅の思い出を紹介。「楽しかった！」とテンション高めに振り返った。
この投稿に対し、ファンからは「裕ちゃんが全力で楽しんでるのがわかる〜」「素敵な夏」など、さまざまな声が寄せられている。
中澤は2012年4月、IT関連会社の社長と結婚。同年11月25日に長女、15年5月7日に長男（10）が誕生した。
【動画】「全力で楽しんでるのがわかる〜」12歳・長女との親子旅Vlog披露の中澤裕子
「娘との2025年夏休みの思い出」と書き出し、浜辺ではしゃいだり、花火をしたりする親子旅の思い出を紹介。「楽しかった！」とテンション高めに振り返った。
この投稿に対し、ファンからは「裕ちゃんが全力で楽しんでるのがわかる〜」「素敵な夏」など、さまざまな声が寄せられている。
中澤は2012年4月、IT関連会社の社長と結婚。同年11月25日に長女、15年5月7日に長男（10）が誕生した。