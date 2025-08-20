¥Ô¥ó¥¯¥Á¥ã¥¤¥Ê¤Çà¥Ð¥«Áû¤®á¡Ö¤á¤º¤é¤·¤¤È±·¿¡×º´¡¹ÌÚºÌ²Æ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö1ÈÖ¤Ö¤Ã»É¤µ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¶»¤¬¥¥å¥ó¡×
¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤ë¤Í!¾Ð´é¤¬ÁÇÅ¨¡×
¡¡¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤Îà¤¢¡¼¤ê¤óá¤³¤Èº´¡¹ÌÚºÌ²Æ¤¬3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¡Ö²Æ¤Î¥Ð¥«Áû¤®¡×¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Á¥ã¥¤¥Ê°áÁõ¤ÏÈ±·¿¤È¤Ã¤Æ¤âÇº¤ó¤Ç¡ª¡ª¤¢¤ó¤Þ¤ê¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤á¤º¤é¤·¤¤È±·¿¤Ë¤·¤Æ¤ß¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¡¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡©¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢»°¤ÄÊÔ¤ß¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë¤Î¥Á¥ã¥¤¥ÊÉþ»Ñ¤òÈäÏª¡£2¡¢3Æü¤Ë²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à(²£ÉÍ»Ô)¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Ìî³°¥é¥¤¥Ö¡Ö¥Ï¥Þ¤ÎÌëº×¤êÈÖÄ¹½±Ì¾µÇ° ¤â¤â¥¯¥í²Æ¤Î¥Ð¥«Áû¤®2025 in ²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×¤Ç¤Î°ì¥³¥Þ¤Ç¡¢É´ÅÄ²ÆºÚ»Ò¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¥Ô¥ó¥¯¤Î°áÁõ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤â·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥¤¥Ê¤Ã¤Ý¤¯¤ÆÄ¶²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤ë¤Í¡×¡Ö¤â¤¦¹û¤ì¤Á¤ã¤¦¤è!²Æ¥Ð¥«³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê!¡×¡Ö¶»¤¬¥¥å¥ó¤È¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥Á¥ã¥¤¥Ê¤¢¡¼¤ê¤ó1ÈÖ¤Ö¤Ã»É¤µ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£