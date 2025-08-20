やまもとはるとが、9月3日にリリースする1stアルバム『流れる雲のゆくえ』より「ラブレター feat. 川辺素」を本日8月20日に先行配信リリースした。

本作は、やまもとにとって初めて客演アーティストを迎えた楽曲。川辺素（ミツメ）が作曲を、やまもとが作詞を手がけた共作曲であり、アルバムのレコーディング時に感じた楽しげな空気感をそのまま歌詞とサウンドに込めている。バンドセットによるリズミカルなメロディが温かく軽やかな雰囲気を演出し、2人の歌声が織りなす掛け合いも心地よい仕上がりになっているという。

また、本楽曲のリリースにあわせて、本日21時より自身のInstagramおよびYouTubeチャンネルにてライブ配信を実施予定。本人がいち早く楽曲の魅力について語る機会となる。

さらに、アルバムのリリースを記念して9月19日に開催される『流れる雲のゆくえ リリースライブ with 小山田壮平』のバンドメンバーも発表。本公演はやまもとにとって初となるバンド編成でのライブとなり、川辺素（Gt）、Yogee New Waves 竹村郁哉（Gt）、井上真也（Ba）、BROTHER SUN SISTER MOON 岡田優佑（Dr）、やまもとはると（Vo）の5名による編成で、アルバム収録曲を披露する。チケットは現在一般発売中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）