人生いろいろ、家族もいろいろ、幸福の形もいろいろ。近年、「結婚がゴールではない」という声も大きくなりつつあるとはいえ、ゴールインした二人には幸せになってほしいと思うのが人情というものだろう。

そして、そのゴールに到達するまでには、十人十色のドラマがあるのは言うまでもない。目下、幸せに包まれているカップルにエールを送りつつ、出会いから現在までを根掘り葉掘り聞いてみる「令和の結婚事情レポート」。

今回登場していただくのは、5月19日に入籍した、立憲民主党の代議士の山登志浩（としひろ）さん（45）と、元会社員の水野詠子（えいこ）さん（55）だ。

＊＊＊

【写真を見る】山登志浩議員の「10歳年上妻」

「お茶でもしましょう」と丁寧にメール

2006年3月、立命館大学大学院社会学研究科を修了した登志浩さん。翌年4月に地元の愛知県江南市議選に出馬して初当選を果たした際、院の同窓生に「江南市にいとこがいる」と紹介されたのが詠子さん。振り返ればあいさつ回りで詠子さんの両親に支援を依頼し、詠子さんの兄とは同じスポーツジムに通っていたが、彼女とは会わずじまいだった。

山登志浩さん

その後も付き合いの続いた水野家を15年4月の市議選前に訪れた登志浩さんに、詠子さんの母がパネル入りの写真を携えてきた。「まだ20代の頃の私の写真でした」と照れくさそうに思い返す詠子さん。「ご連絡を下さい」という彼の伝言を母から聞き、「お時間あればお茶でもしましょう」とメールした。至極丁寧な文章をしたためたのは「議員と名の付く人には秘書がいて、読まれると思った」からだ。

「あ、選挙ポスターの人だ」

同月、喫茶店で初めて実物の彼と対面した彼女の感想は「あ、選挙ポスターの人だ」。二人でケーキをほおばり、翌月には選挙の当選祝いを兼ねて彼女が割烹（かっぽう）でごちそうした。こうして自然に食事に行く機会が増え、交際が始まった。同年末ごろになって「いつから付き合い始めたっけ？」という話題で思い浮かべたのが、この時の食事だった。

17年以降は休みの取りやすい正月を東京で過ごすのが定番となり、日枝神社を訪れるようになる。「国会議員がよく来る神社だよ」との説明を受けた詠子さんは当時、まさか後に彼自身が国会議員になろうとは思いもしなかった。

国政挑戦で遠距離恋愛に

20年11月、登志浩さんは富山県で社民党から国政に挑むことを決意。富山市と江南市での遠距離恋愛が始まった。後から思えばこの時点で結婚する選択肢もあったが、会社勤めの詠子さんは現状維持を選ぶ。翌年、彼は立民入りして国政進出の機会をうかがい、スキーやドライブの際に自ら運転することの多かった詠子さんが富山まで月に1〜2度通う生活がスタートする。

彼女は「いつまでこういうふうに続けるのかしら」と思うこともあったが、昨年10月の総選挙で登志浩さんが比例復活ながら初当選。22年7月の参院選で供託金を没収されるほどの完敗から劇的な雪辱を果たした。

当選を真っ先に報告

初当選の翌日、詠子さんの父がその年3度目の入院。「もう出られないだろう」と家族も覚悟を決める中、11月16日に登志浩さんが江南市へ。自身の実家より先に彼女の父の病床を訪れ、「お父さん、国会議員になりました」と議員バッジと当選証書を見せた。「おめでとう」と、か細い声で祝う彼女の父に「詠子さんと一緒になって幸せにしますから」。彼の言葉に安心したのか、彼女の父君は「ありがとう」の言葉を残し、6日後に天国へと旅立った。

野田代表を笑顔にした結婚報告

5月の入籍後、ほどなく彼女は退社する。あえて選んだ遠距離恋愛と仕事。だが、代議士の妻となったことで区切りをつけた。

国会会期中の6月、党の野田佳彦代表にあいさつしようと「どうしてもご報告したいことがあります」とアポを取り付けた登志浩さん。よからぬ事態を想像してか、「どうした？」と最初はけげんな表情だった野田代表も、「結婚しました」との報告で笑顔に変わったとか。

富山で登志浩さんが“浪人中”だった昨夏、若干落ち込み気味な様子を感じた詠子さんが白馬八方尾根に彼を連れ出し、高地からの絶景を二人で楽しんだ。その際に撮った写真の登志浩さんはどれを見ても笑顔だ。

二人して常に自分らしく自然体でありたいと願っていて、「家に帰ると落ち着く」と登志浩さんはノロケる。八方尾根で見せた笑顔が続くなら、行く手険しい政界だってナンのその、だ。

「週刊新潮」2025年8月14・21日号 掲載