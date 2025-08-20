GACKT¡¡Ãæ³Ø¹»¤Ë¥¯¥Þ½ÐË×¤Ç»ä¸«¤Ä¤Å¤ë¡Ö¤Ë¤é¤ß¹ç¤¦¤Ù¤Áê¼ê¤Ï¥¯¥Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ä¡×
¡¡²Î¼ê¡¦GACKT¡Ê52¡Ë¤¬20Æü¡¢¼«¿È¤Î¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ä¸«¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡GACKT¤Ï´ä¼ê¸©ÂìÂô»Ô¤ÎÃæ³Ø¹»¤Ë¥¯¥Þ¤¬¿¯Æþ¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ëµ»ö¤ò°úÍÑ¡£¡ÖÃæ³Ø¹»¤Ë¥¯¥Þ¡£¤â¤Ï¤ä¾Ð¤¨¤Ê¤¤¸½¼Â¤À¡×¤È¸ÀµÚ¤·¡¢¡ÖÀ¸ÅÌ¤Î¤¿¤á¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤¿Éû¹»Ä¹¤Ë¤Ï·É°Õ¤·¤«¤Ê¤¤¡£»Ò¥°¥Þ¤À¤«¤éÂç¾æÉ×¡©¤½¤ó¤ÊÅÔ¹ç¤Î¤¤¤¤ÏÃ¤Ï¤Ê¤¤¡£¶á¤¯¤Ë¿Æ¤¬¤¤¤¿¤é½¤Íå¾ì¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤À¤¬Æ±»þ¤Ë»×¤¦¡£¿¹¤òºï¤ê¡¢»³¤òÁé¤»¤µ¤»¡¢¥À¥à¤ÇÀî¤ò¤»¤»ß¤á¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î¥Ä¥±¤òÊ§¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Æ°Êª¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¿Í´Ö¤â¤À¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡ÖÀ¤³¦¤Ç¤Ï¤¤¤Þ¡¢¥À¥à¤ò²õ¤·¡¢À¸ÂÖ·Ï¤ò¼è¤êÌá¤½¤¦¤È¤¹¤ëÆ°¤¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Àî¤ò¼«Í³¤Ë¤·¡¢¿¹¤òÁÉ¤é¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤³¤Î¹ñ¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ë»³¤òÊø¤·¡¢¿¹¤òÄÙ¤·¡¢¥½¡¼¥é¡¼¥Ñ¥Í¥ë¤òÊÂ¤Ù¤Æ¡Ø¥¨¥³¡Ù¤È¸À¤¦¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¡£
¡¡¡Ö¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬Íí¤ß¹ç¤¤¡¢¥¯¥Þ¤Ï¶³¦¤ò±Û¤¨¤Æ¤¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢µ¤¸õ¤ÎÊÑÆ°¤âÍ×°ø¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬ÌäÂê¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤Ë¤é¤ß¹ç¤¦¤Ù¤Áê¼ê¤Ï¥¯¥Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ì¤Íè¤ò²õ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡¢¤³¤Î¸½¼Â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤¿¡£