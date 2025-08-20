「わたしの精神的ビキニを披露する時が来ました」藤原さくら、10周年イヤーを締めくくる初の日本武道館公演を発表
シンガーソングライターの藤原さくらが、キャリア初となる日本武道館公演『藤原さくら 10th Anniversary 武道館大音楽会』を、2026年2月23日に開催すると発表した。
【画像】藤原さくら、デビュー10周年イヤー初のワンマンライブのビジュアル
今年、デビュー10周年イヤーを迎えた藤原は、ビルボードライブ大阪、ブルーノート東京でのワンマンライブを成功させており、12月に30歳を迎える藤原にとって、今回の日本武道館公演はその集大成ともいえる節目のライブとなる。
同公演ではこれまでに発表してきた楽曲に加え、現在制作中の新曲も披露される予定。過去の楽曲は、現在の藤原による新たな解釈と、日本武道館ならではのバンドアレンジによって届けられる。藤原は「新しい軽やかなわたしを見てもらえるのが、今はとてもとても楽しみ」とコメントしており、10周年にふさわしい彩り豊かなステージになることが期待される。
ライブに向けては、オフィシャルファンクラブ会員限定チケット先行受付、および一般向けのオフィシャルチケット先行受付（抽選）がスタート。各受付では、通常の来場チケットに加え「お土産付きチケット」も販売される。ファンクラブ会員には限定デザインのお土産が用意される予定で、詳細は後日、公式サイトで発表される。
藤原は「遂に皆さんに、わたしの精神的ビキニを披露する時が来ました。見せられる身体ならぬ、魅せられる心にしておきます」と独特の表現で意気込みを語っており、「愉快な仲間が大集結の大音楽会になる」と予告している。
■藤原さくら コメント
武道館…。字面を見れば見るほど
実感がありませんが、やります！
とても10周年っぽい！
これまでの10年、自分でも「本当にやれるのか…？」ということに挑戦してきた方なのではと自負していますが、こちらが10周年イヤーの最後に挑戦するBIG MOUNTAINとなります。
これまでは自分の足りないところばっかりが目についていましたが、何かを失って尚、手に入れたものも、持ってるものもたくさんあると気付きました。
武道館という伝統ある場所で、新しい軽やかなわたしを見てもらえるのが、今はとてもとても楽しみだし、嬉しいです。それまでにもう一皮剥けて臨む所存です。
遂に皆さんに、わたしの精神的ビキニを披露する時が来ました。見せられる身体ならぬ、魅せられる心にしておきます。
愉快な仲間が大集結の大音楽会。
いろんな音の飛び交う楽しいお祭りになることでしょう〜！お待ちしております！
■『藤原さくら 10th Anniversary 武道館大音楽会』概要
日程：2026年2月23日（月・祝）
開場／開演：午後4時／午後5時
会場：東京・日本武道館
