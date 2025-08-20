¡ØSEKIRO¡Ù¥¢¥Ë¥á²½¡ªÁ´ÊÔ¼êÉÁ¤¤ÇÀè¹Ô¥«¥Ã¥È²ò¶Ø¡¡½Ð±é¤ÏÏ²ÀîÂçÊå¡¢º´Æ£¤ß¤æ´õ¡¢ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº
¡¡Àï¹ñËö´ü¤ÎÇ¦¤Ó¤ÎÀï¤¤¤òÉÁ¤¤¤¿Âç¿Íµ¤¥²¡¼¥à¡ØSEKIRO:SHADOWS DIE TWICE¡Ù¤Î½é±ÇÁü²½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Á´ÊÔ¼êÉÁ¤¤Ë¤è¤ë2D¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡ØSEKIRO: NO DEFEAT¡Ù¤¬À©ºî¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢Àè¹Ô¥«¥Ã¥È¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤«¤Ã¤±¤§¡ª2D¥¢¥Ë¥á¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤¿¡ØSEKIRO¡Ù¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡À©ºî¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏQzil.la³ô¼°²ñ¼Ò¤È¤Ê¤ê¡¢À½ºî¤È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¤È¥¢¡¼¥Á³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÃ´Åö¤¹¤ë¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÀÚ¤Ê¤¯¤âÈþ¤·¤¤À¸¤¤¶¤Þ¡¢Åá¤ÈÅá¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ê·õ·á¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¤½¤·¤Æ·ì¤Ê¤Þ¤°¤µ¤¤Àï¹ñ¤ÈÆüËÜ¸ÅÍè¤ÎÈþ¤·¤µ¤¬º®ºß¤¹¤ëÆÈÆÃ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¡¢Á´ÊÔ¼êÉÁ¤¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿2D¥¢¥Ë¥á¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¡£
¡¡¥á¥¤¥ó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤Æ¡¢´ÆÆÄ¤Ë·£Ì¾·ò°ì¡¢µÓËÜ¤Ëº´Æ£ÂîºÈ¡Ê¡Ø¤¢¤µ¤¬¤ª¤È²ÃÀ¥¤µ¤ó¡Ù¡Ë¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë´ßÅÄÎ´¹¨¡Ê¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼!!¡Ù¡Ë¤¬»²²Ã¤·¡¢¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤ÏSEKIRO: SHADOWS DIE TWICE¡Ù¤«¤é°ú¤Â³¤Ï²ÀîÂçÊå(ÏµÌò)¡¢º´Æ£¤ß¤æ´õ(¶åÏºÌò)¡¢ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº(°±Ì¾¸¹°ìÏºÌò)¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦´ßÅÄÎ´¹¨¤Ë¤è¤ëÉÁ¤²¼¤í¤·¤Î¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬½é²ò¶Ø¤È¤Ê¤ê¡¢ºîÃæ¤ÎÀè¹Ô¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤âÆ±»þ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
