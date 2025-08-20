菅野智之、5回1失点も11勝目逃す...勝利目前9回に同点弾浴びる、吉田正尚との対戦は2打席連続の空振り三振
■MLB レッドソックス −オリオールズ（日本時間20日、フェンウェイ・パーク）
オリオールズの菅野智之（35）が敵地のレッドソックス戦で、5回（85球）を投げ、5安打1失点（自責0）、奪三振3の好投も、自身5連勝となる11勝目を手にすることはできなかった。
メジャー1年目の菅野は前回のマリナーズ戦（15日）で10勝目を飾り、昨年のカブス・今永昇太（31）以来、日本人投手10人目の大台到達となった。
中4日で挑んだこの日は3回に2死二・三塁の場面でボークにより、思わぬ形で先制点を許した。だが、打線が5回に2者連続タイムリーと、相手バッテリーミスにより3-1と逆転した。勝利投手の権利を手にして降板したが、その後、リリーフ陣は無失点リレーを刻むも、9回は5番手のヒラルドが四球から痛恨の同点2ランを被弾。勝利目前で菅野の勝利が消えた。5番・レフトで出場した吉田正尚に対しては、2打席連続空振り三振でメジャーでの“初対決”は菅野に軍配。
7月10日のメッツ戦から黒星なしで5連勝と好調をキープしている菅野。1年目での日本人最多勝利はダルビッシュ有（2012年、レンジャーズ）、前田健太（2016年、ドジャース）の16勝が最多となっている。
【日本人投手メジャー1年目・2桁勝利】
野茂英雄（95年、ドジャース）13勝6敗
石井一久（02年、ドジャース）14勝10敗
松坂大輔（07年、レッドソックス）15勝12敗
高橋尚成（10年、メッツ）10勝6敗
ダルビッシュ有（12年、レンジャーズ）16勝9敗
田中将大（14年、ヤンキース）13勝5敗
前田健太（16年、ドジャース）16勝11敗
千賀滉大（23年、メッツ）12勝7敗
今永昇太（24年、カブス）15勝3敗
菅野智之（25年、オリオールズ）10勝5敗（8月20日時点）