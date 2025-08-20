大学生の五輪と呼ばれる世界ユニバーシティー大会が７月１６〜２７日、ドイツのライン・ルール地方で開かれた。

陸上の男子ハーフマラソンには、今年正月の箱根駅伝を走った３人が挑み、個人の金、銅メダルを獲得したうえ団体優勝と、世界の舞台で輝いてみせた。（編集委員 近藤雄二）

「サバイバルレースに」

序盤からライバルたちを突き放し、学生世界一の座へ駆け上る。そんな爽快なストーリーを、早大の工藤慎作（３年）が演じきった。

集団から抜け出したのは５キロ手前。「前半からサバイバルレースにしよう」。思い切ってペースを上げると、１周５キロの周回ごとに後続を引き離し、１５キロでは３０秒以上のリードを築いた。

疲れの見えた最終盤にピッチが鈍ったが、前半の貯金が物を言う。猛スパートで追い上げてきた２位ラマザン・バスタグ（トルコ）に６秒差をつけ、１時間２分２９秒の大会新記録で金メダルのゴールへ飛び込んだ。

今年１月の箱根駅伝では、山登りの５区で区間２位と快走。３人を抜いてチームの往路３位、総合４位に大きく貢献した。その自信を胸に、２月の香川丸亀国際ハーフマラソンで日本歴代４位タイの１時間０分６秒をマーク。５月の関東学生対校選手権でも日本人トップの２位と、ハーフでの自信を高めてきた。

「駅伝はトラックと別ベクトル」

その成果をユニバの舞台でも発揮し「調子の悪い中で勝てたのは収穫。これからもロードでケニアやエチオピア勢に負けない取り組みをしていきたい」と、世界との戦いを見据えた。

現地で観戦した早大の花田勝彦監督によると、６月末に股関節痛で１週間ほど走れなかった時期があったといい、「それでも、こうした国際舞台で勝てたことは素晴らしいこと。もっと強くなりたい思いが強くなったようなので、いい経験になった」と評価した。

今季のトラックシーズンでは早大勢の好調が目立った。その勢いを加速させる金メダルを手にした工藤は、「駅伝はトラックとは別ベクトルの強さを求められると思う。チームとして切り替えていければ」と、気を引き締めるように語った。