気象台は、午前11時13分に、洪水警報を鹿角市に発表しました。

秋田県では、20日夜遅くまで土砂災害に、20日夕方まで河川の増水に警戒してください。内陸では、20日昼前まで低い土地の浸水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■大館市
□大雨警報
・土砂災害
　20日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm

■鹿角市

□洪水警報【発表】
　20日夕方にかけて警戒

■大仙市
□大雨警報
・土砂災害
　20日夜遅くにかけて警戒

■北秋田市
□大雨警報
・土砂災害
　20日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　20日昼前に警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　20日夕方にかけて警戒

■仙北市
□大雨警報
・土砂災害
　20日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　20日昼前に警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　20日夕方にかけて警戒

■小坂町
□大雨警報
・土砂災害
　20日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　3時間最大雨量　45mm

□洪水警報
　20日夕方にかけて警戒

■上小阿仁村
□大雨警報
・土砂災害
　20日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　20日昼前に警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　20日夕方にかけて警戒

■藤里町
□大雨警報
・土砂災害
　20日夜遅くにかけて警戒

■五城目町
□大雨警報
・土砂災害
　20日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm

□洪水警報
　20日夕方にかけて警戒

■八郎潟町
□大雨警報
・土砂災害
　20日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm