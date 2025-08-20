日傘にもリュックにも。涼しさは、持ち歩く時代へ。【アビィ】のハンディファンがAmazonに登場中‼
回して、つけて、かけて使える。4WAYファンで夏を味方に【アビィ】のハンディファンがAmazonに登場!
アビィのハンディファンは、日傘やリュックに簡単に取り付けられる多機能ミニファン。クリップ・卓上・首かけ・手持ちの4WAY仕様で、あらゆるシーンで涼しさを提供する。
わずか70グラムの超軽量設計と手のひらサイズのコンパクトさで、バッグにもすっと収まる。180度回転可能なヘッドで風向きの調整も自在。7枚羽根が生む柔らかな風は3段階で切り替え可能で、シーンや気温にあわせて心地よく使える。
専用クリップには滑り止めシリコンを採用し、日傘やリュックにも傷を付けずしっかり固定。ネックストラップを使えば、両手がふさがっていても身軽に涼しさを感じられる。
安全機能として、バッテリーには過充電・過電流・ショート防止設計を搭載。誤作動を防ぐ長押し式電源ボタンも安心感をプラスする。静音設計・省エネ仕様で最大9.5時間の連続使用も可能なこのミニファンは、夏を軽やかに過ごすためのスマートな選択肢だ。
