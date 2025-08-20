Image: 株式会社Sonido

日本酒の世界に、新しい風が吹いています。

ウォッカ×日本酒ベースの、シャインマスカット香る低アルコールリキュール「Lilight Shine Muscat」の登場です。

「お酒を飲みたい気分だけど、今日は軽めにしたい」という日常のシーンにフィットする1本で、丁寧な小仕込み製造と国産素材へのこだわりが生み出した「Lilight Shine Muscat」が、これまでなかった日本酒体験の扉を開きます。

ウォッカ×日本酒の新境地

世界4大スピリッツの1つであるウォッカと、日本の伝統的な日本酒。この異文化の出会いが「Lilight Shine Muscat」の最大の特長です。

ウォッカのクリアで雑味の少ない特性が、人によっては少しとげが感じられる日本酒の風味をまろやかにまとめ上げています。

ウォッカと日本酒、これまでおよそ交わることのなかった2種類のアルコール飲料の出会い。ここに独自レシピのシャインマスカット風味も加わって、新旧と和洋がバランスよく折衷した味わいが楽しめます。

低アルの常識を覆す、度数3%の「ウォッカ×日本酒リキュール」 4,800円 【数量限定 5％OFF】Lilight Shine Muscat 1点 商品をチェックする

誰もが楽しめる低アル設計

「Lilight Shine Muscat」はアルコール度数3％。飲める人も、飲まない人も、同じテーブルで楽しめる程よいアルコール度数。今の時代にフィットしているんじゃないでしょうか。

低アル設計により、長時間楽しめるだけでなく、食事の味を邪魔する心配もなし。適度なアルコールと酸味から、食前なんかにも気軽に日本酒を楽しむ機会をつくってくれそうです。

小仕込み製造と国産素材へのこだわり

「Lilight Shine Muscat」の製造は小仕込みで。大量生産とは無縁の、職人の手が行き届いた手法を採用しています。国産ウォッカと国産米という極めてシンプルな素材は、トレーサビリティを確保できる正直さも魅力です。

細部にまで目を配り、良い状態を見極めながらの製造過程には時間も手間もかかりますが、その価値は味に反映されています。

贈り物に最適なパッケージと多彩な楽しみ方

「Lilight Shine Muscat」は、味わいだけでなく、パッケージも秀逸。デザインはシンプルかつ洗練されていて、ギフトであれ自宅用であれ、開封の瞬間がちょっとしたセレモニーになります。ちょっとしたお呼ばれやハウスパーティーへの手みやげとしても最適！

楽しみ方も多彩で、ロック（おすすめ）なら氷が溶けるにつれて味わいの変化を楽しめますし、ストレートは冷蔵庫で冷やすことで風味をダイレクトに味わえ、ソーダ割りも爽やかな選択肢です。

どんな場面にもすっと馴染む「Lilight Shine Muscat」。

「軽く飲みたい。でも、ちゃんと美味しいものがいい」、そんな日のために、この1本は生まれたのだと思います。

特別な日にもそうでない日にも、「Lilight Shine Muscat」をグラスに注いでくつろいでみてはいかがでしょう。

ウォッカ×日本酒という新ジャンルをぜひ開拓したい、という方は、以下のWebページを訪れてみてください。

