押切もえ、キュートなピンクエプロン姿と手料理が話題「美人で料理上手で素敵」「おいしそうすぎる！」
モデルの押切もえが、20日までにインスタグラムを更新。手作りの料理を公開した投稿に「おいしそうすぎる！」などの反響が集まっている。
【写真】押切もえが作った色とりどりな料理
2016年に涌井秀章投手と結婚した押切は「大好きな唐揚げとお刺身、きのこの煮浸しにきんぴらごぼう、サラダ、長女も好物の枝豆…。リクエストはシンプルな和食が多いです。毎食しっかりたんぱく質を摂れるように意識して作っていて、今回は唐揚げに枝豆をプラスして動物性+植物性たんぱく質を。みなさんの好きな夏メニューはなんですか？」とつづり、手作り料理の数々などを収めたカットを公開。
料理は肉や野菜、魚料理がバランスよく盛られており、カメラに笑顔を向ける押切のピンクエプロン姿もキュートだ。
この投稿にファンからは「美人で料理上手で素敵」「おいしそうすぎる！」「バランスよく白いお皿でお料理が映えますね！」「もえさんが作ったおかず見てだけでお腹がすいてきた」など、称賛の声が上がった。
引用：「押切もえ」インスタグラム（＠moe_oshikiri）
