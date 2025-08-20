加湿器の中のフィルターを怖がる子供がおるか？いなァァァ〜〜〜〜いッ！

しかしッ！ そこは水に浸り常に雑菌が繁殖するリスクをはらんでいるッ!!

…というわけで、加湿器のフィルター。メンテをサボるとちょっと嫌な匂いしちゃいますよね。これ、きっと雑菌が繁殖しているんだよなぁ。

でも、コロナは対策済みでした。

UV‐C LEDで菌の繁殖を抑え込むッッ！

Image: CORONA

コロナの温風気化／気化のハイブリッド式加湿器UF-HSシリーズ（UF-HS1025RV／UF-HS1225RV）には、除菌効果のあるUV-Cを広範囲に照射する機構を搭載。

Image: CORONA

UV-Cライトは紫外線の中でも波長が短く、菌類の抑制に効果的といわれている光ですね。

加湿器への搭載はコロナが世界初というわけではありませんが（ダイソンもアプローチは違えど同様のUV-Cライトでの除菌構造を備えています）、コロナはロータリータイプの回転式のフィルターにまんべんなく照射することで、フィルター表面の菌の繁殖を広く抑制するというアプローチ。

効果の程は実際に試してみないと…ですが、無いよりはあった方がいいに決まっています。

コロナは菌を許さなそう

Image: CORONA

また、UV-Cライトでの除菌に加え、トレイには外して丸洗いできて、傷も付きにくいステンレス製トレイを採用していたり、トレイ内部に除菌効果のある除菌剤ユニットを搭載していたり、フィルターを乾かす乾燥運転にも対応していたりと、菌絶対許さんマンみたいな気遣いあり。

調べてみたらこのUV-C照射やステンレス製トレイなどの対策、2023年モデルから搭載されていたようですね。

新モデル（UF-HS1025RV／UF-HS1225RV）を狙うか、それとも型落ちを探すか…。今年の冬はこれに賭けてみたい。

