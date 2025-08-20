ÉéºÄ³Û¤ÏÌó1²¯±ß¡Ä·úÊª¤Î²òÂÎ¹©»ö¤Ê¤É¼ê¤¬¤±¤ë¹©»ö¶È¼Ô¤¬ÇË»º¼êÂ³¤³«»Ï¡¡¿··¿¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¼õÃí¤¬¸º¾¯¤·ºÄÌ³Ä¶²á¤Ë¡¡¿·³ã¡¦¾å±Û»Ô
¤È¤Ó¹©»ö¡¢ÅÚÌÚ¡¦¥³¥ó¥¯¥êー¥È¹©»ö¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¿·³ã¸©¾å±Û»Ô¤Î¥¨¥¤¥Æ¥Ã¥¯¥¹¤¬¡¢¿·³ãÃÏºÛ¹âÅÄ»ÙÉô¤è¤êÇË»º¼êÂ³¤¤Î³«»Ï·èÄê¤ò¼õ¤±¤¿¡£
Ì±´Ö¤Î¿®ÍÑÄ´ºº²ñ¼Ò¡¦Äë¹ñ¥Çー¥¿¥Ð¥ó¥¯¾å±Û»ÙÅ¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2010Ç¯6·î¤ËÁÏ¶È¤·¡¢2011Ç¯9·î¤ËË¡¿Í²þÁÈ¤µ¤ì¤¿¥¨¥¤¥Æ¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¾å±Û¥¨¥ê¥¢¤òÃæ¿´¤Ë·úÊª¤Î²òÂÎ¹©»ö¤äÅÚ¹©¹©»ö¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¡¢2019Ç¯8·î´ü¤Ë¤ÏÇ¯Çä¾å¹âÌó1²¯8200Ëü±ß¤ò·×¾å¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷³ÈÂç¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¹©»ö°Æ·ï¤ÎÃæ»ß¤ä±ä´ü¤¬Áê¼¡¤®¡¢¼õÃí¤¬¸º¾¯¡£2022Ç¯8·î´ü¤ÎÇ¯Çä¾å¹â¤ÏÌó8800Ëü±ß¤Þ¤ÇÍî¤Á¹þ¤ß¡¢ºâÌ³ÆâÍÆ¤âºÄÌ³Ä¶²á¤Ë´Ù¤ê¡¢»ñ¶âÌÌ¤Ç¸·¤·¤¤Å¸³«¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¼õÃí¤Ï²óÉü¤»¤º¡¢»ñ¶â·«¤ê¤¬¸Â³¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢º£²ó¤ÎÁ¼ÃÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÉéºÄ¤Ï¿½ÀÁ»þÅÀ¤ÇÌó1²¯±ß¤Ë¾å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£