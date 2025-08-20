ＮＨＫは２０日、米女優のシャーロット・ケイト・フォックスが、郄石あかり主演の２０２５年度後期の連続テレビ小説「ばけばけ」（９月２９日スタート、月〜土曜・前８時）に出演することを発表した。演じるのはレフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）のアメリカでの勤め先である新聞社の同僚記者、イライザ・ベルズランド。朝ドラにはヒロインを務めた「マッサン」（２０１４年）、「べっぴんさん」（１６年）に続き、３作目の出演になる。

イライザ・ベルズランドは聡明で、世界を飛び回る行動力を兼ね備えた“パーフェクト・ウーマン”。劇中、ヘブンに日本行きを勧めることになる。

シャーロットは「また朝ドラに出演できて大変うれしいです。久しぶりにＢＫ（ＮＨＫ大阪）に来ましたが、エレベーターに乗るだけでも懐かしく、いろいろな思い出がよみがえってきました」と喜びのコメント。役どころについて「自立した、強くて知的な女性です。きっとチャレンジをすること、冒険することが好きな人なのだと思います。これまであまり演じることがなかった役なので、このようなチャンスをいただき、とてもワクワクしています。トミー・バストウさんが演じるレフカダ・ヘブンとの関係性も、とてもすてきです。この２人が、今後どうなっていくかも楽しみにしていてください。毎朝、みなさんが笑顔になれるよう、精いっぱい演じていきたいと思います」とコメントした。