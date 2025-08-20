【27型ゲーミングモニターGigaCrysta「LCD-GDQ271UEL」】 8月下旬 出荷予定 価格：オープン（想定価格：98,780円）

アイ・オー・データ機器は、27型ゲーミングモニターGigaCrysta「LCD-GDQ271UEL」を8月20日に発表した。価格はオープン。想定価格は98,780円。なお出荷は8月下旬の予定。

本商品は、有機EL（QD-OLED）を採用し、リフレッシュレート280Hz、解像度WQHD（2,560×1,440）に対応するゲーミングモニター。GigaCrysta10周年記念モデル第4弾となる。本モニターでは、OLEDパネルのなかでもQuantum Dot技術を採用したQD-OLEDパネルが搭載されている。

有機EL（OLED）パネルは、液晶パネルと比べてコントラストが非常に高いことが最大の特長。1,500,000：1という高いコントラストで映像を映し出し、より没入感のある映像体験を実現する。また応答速度0.03ms[GTG]を実現。動きの激しいFPSゲームではより高いパフォーマンスを発揮することできる。

27型ゲーミングモニター「LCD-GDQ271UEL」

応答速度0.03ms［GTG］

有機EL（OLED）パネルは、自発光方式で画素を制御するため液晶ディスプレイに比べて応答速度が速い。残像感の少なさにより、FPSゲーム、レースゲームなどの動きの激しいゲームや等、瞬間の判断が勝敗を分けるタイトルでも、より視認性が高く、快適なプレイをサポートする。その視認性の高さは、VESAにより策定されたモーションブラー（映像のブレ）の評価基準であるClearMR 15000認証を取得できる映像品質の高さとなる。

Quantum Dot技術と広色域パネルを組み合わせ、DCI-P3カバー率99%

Quantum Dot技術を採用することで、広色域を実現している。本商品に採用されているQuantum Dot技術は、RGBの発光スペクトルを可能な限り狭めることで、色の純度を高め、より鮮やかな映像表現を実現する。色域規格「DCI-P3」のカバー率99%（※）と再現性が高いため、よりリアルな再現表示を行なうことが可能。

（※）DCI-P3の測定結果については、CIE 1976色空間での測定となる

焼き付き保証対応など

有機EL（OLED）パネルで気になる「焼き付き（輝度低下）防止技術」を各種搭載。加えて、「3年間の焼き付き保証付き」なので、はじめて有機EL（OLED）モニターを導入する人も安心して購入できる。また、同社独自のこだわりとして、メンテナンス通知の表示位置や通知方法にも細やかな工夫が施されている。

他社OLEDと比較し、文字のにじみが少ない

同社が採用するQD-OLEDパネルは画素がRGB（赤緑青）となり、W（白）の画素を使用しない方式。W（白）の画素を使用したWOLEDパネルと比べて文字のにじみが軽減され、より明瞭に表示する。ゲーミング性能を活かしながら、ビジネス用途やクリエイティブ作業など幅広く利用できる。

最薄部3.9mmの超薄型設計！

本モニターは、本体最薄部3.9mmの超薄型設計。スリムな台座は机のレイアウトを邪魔しない。

【27型ゲーミングモニター「LCD-GDQ271UEL」】【「LCD-GDQ271UEL」仕様】 項目 内容 パネルタイプ OLED 27型ワイド 表示方式 Quantum Dot技術を採用したQD-OLED 最大表示解像度 2,560×1,440 応答速度 0.03ms[GTG] 最大リフレッシュレート［最大解像度時］ 280Hz コントラスト比（標準値） 1,500,000:1 色域 DCI-P3カバー率99% スピーカー 5W+5W（ステレオ） スタンド ワンタッチ方式+ゲーミングスタンド採用 付属品 電源コード（PSE適合品）、DisplayPortケーブル、ACアダプター、台座ネック、台座、リモコン、動作確認用電池（アルカリ）×2、必ずお読みください 保証 3年保証、無輝点保証、焼き付き保証