20人に1人の割合で存在すると言われるサイコパス。彼らはあなたを破滅に追いやり、職場を生き地獄に変える。サイコパスはこの世界をどのように見ており、あなたを含めた他人についてどのように考えているのだろうか？ 今回、職場や仕事で関わるサイコパスを見抜き、管理し、排除するためのガイド『サイコパスから見た世界：「共感能力が欠落した人」がこうして職場を地獄にする』より、一部抜粋・編集の上、お届けする。

サイコパシー研究の先駆者であったハーヴェイ・クレックレーは、サイコパスの第一の特徴を「表面的な魅力」であると特定し、これは現在利用されている診断用チェックリストにかならず含まれている。

サイコパスはとんでもなく魅力的になりうるのだ。相手が本能的にサイコパスのことを怪しいと思ったとしても、彼らは存分に魅力を発揮して疑念を封じ込め、腹を探ってこないように仕向ける。

サイコパスにとって魅力とは相手を騙すための煙幕だ。魅力という煙幕を張って相手の反応を遅らせたり、弱めたりするのだ。

イギリスの著名な歴史家であり国際問題の専門家でもあったアーノルド・トインビーは、1936年、アドルフ・ヒトラーと会い、非常に好感をもった。そして英国首相に宛てた極秘メモで「ヨーロッパの平和と英国との緊密な友好関係を望む（彼の）誠実さを確信した」と報告した。

同年、元首相のロイド・ジョージはヒトラーと私的に面会し、数時間も話しつづけた。その後、彼もヒトラーを賞賛し、「ヒトラーはもっとも偉大な男に数えられる……生まれながらのリーダーだ。目標に向かって邁進する勇猛果敢な不屈の意志の持ち主であり、人を惹きつけるダイナミックさがある」と述べた。

同様に、当時の首相ネヴィル・チェンバレンは第二次世界大戦勃発の1年ほど前、一対一の会談を終えると、「自分が言った言葉は裏切らない男だ」とヒトラーを評した。

ヒトラーはチェンバレンに、ドイツはイギリスと二度と戦争を起こさないと約束したのだが、その後、ポーランドに侵攻した。

ドナルド・トランプの姪のメアリーは臨床心理士で、2020年に出版された『世界で最も危険な男 「トランプ家の暗部」を姪が告発』の著者でもある。

メアリーは有名な叔父のファンではない。この著書で彼女は、サイコパスに備わっている数々の武器のなかでも最強のツールの特徴をよく物語っているエピソードを紹介している。その武器とは「魅力」だ。

2017年、メアリーはホワイトハウスで開催される親戚の集まりに招かれた。大統領に就任したばかりの叔父が戸口に立ち、到着したゲストに1人ずつ歓迎の挨拶をしていた。

そのときのことを、メアリーは次のように書いている。「彼は私を見ると驚いたような顔をして私を指しながら『きみにはぜひ来てもらうようにと、特別に言っておいたんだ』と言った」〔訳注 『世界で最も危険な男』（メアリー・トランプ著、草野香、菊池由美ほか訳）〕。

そしてトランプは両腕を広げ、彼女をハグした。メアリーがトランプにハグされたのは、このときが生まれて初めてだった。

「これは彼がよくやる人心掌握の手だったが、その場その場に合わせて本気らしく言うコツを心得ているようだ。その言葉が本当でないと知っているだけに、私はなおさら感心させられた」〔訳注 同書より〕。

面と向かって話してみると

トランプと直接会ったことのあるほかの人たちも、同様の経験をしている。

2017年初頭、世界有数の製薬会社のトップらがホワイトハウスに招待されたとき、これから楽しい経験が待っているとは、彼らは夢にも思っていなかった。

トランプはそれまで数週間にわたって、製薬会社は人命を救える薬に高すぎる価格を設定していると非難し、「殺人の罪を犯しながら罰せられていない」とSNSで攻撃していたのだ。そのせいで医薬品株が暴落し、株主たちは多額の損失をこうむっていたのだ。

ところが、いざホワイトハウスに出向いてみると、トランプが愛想よくホスト役を務め、みずからホワイトハウスと大統領執務室を案内してくれたので、彼らは驚いた。そのうえ、薬価高騰はあなたがたの責任だなどと非難することは一度もなかった。

それどころか、薬価の高さの一因は時代遅れの規制にあり、新薬承認手続きの簡素化を計画しているとまで明かしたのである。さらにトランプは説教するどころか、彼らの話に耳を傾けた。

その結果、製薬会社のトップたちは、大統領に自分たちの懸念をわかってもらえた、あの大統領ならきっと力を貸してくれるだろうという印象をもって、ホワイトハウスをあとにしたのである。

これは珍しい話ではなかった。2017年、ロイターはトランプが開催した同様の会合に出席した10人以上の企業幹部やロビイストにインタビューをおこなった。

アメリカの自動車メーカーの会合を主催した際、トランプはゼネラルモーターズ（GM）CEOメアリー・バーラの肩を気さくに叩き、もっと地元の雇用を増やしてほしいと穏やかな口調で頼んだ。動画の文字起こしによると、その後、会合を始めるとき、トランプは彼女のために椅子を引いてあげたようだ。

この会合で、彼はまたフォードCEOのマーク・フィールズに「誕生日おめでとう。レディース・アンド・ジェントルメン、きょうは彼の誕生日だ」と挨拶した。

またフィアット・クライスラー・オートモービルズCEOのセルジオ・マルキオンネには、お目にかかれて「非常に光栄だ」と言った。

GMのメアリー・バーラはいたく感銘を受け、その1カ月後に開催された会合のスピーチで、あのときはトランプが自動車メーカー側の懸念について「本気で耳を傾けてくれた」と述べた。

トランプのツイッター〔訳注 現X〕への投稿のせいで米国自動車メーカーの株価が下落し、時価総額が大きく下がっていたにもかかわらず、トランプと直接会ったあとには大半のトップが支持にまわったのだ。

お世辞は人を信用させる

実際に会うと、トランプは魅力を全開にして相手をおだてて丸め込もうとする。公の場ではツイッターで自動車メーカー業界をこきおろす横暴な人間だが、直接会ってみると違う人物がいたのである。

衣料品を販売する店員なら誰でも知っていること、そして心理学者たちが繰り返し立証してきたことを、トランプは熟知していた――お世辞を言えば物事がスムーズに進むことを。つまり人間はお世辞を言ってくれる相手を信用しやすいのだ。

この分野における重要な研究に、ノースカロライナ大学のチームが1978年におこなったものがある。被験者はある人物に話しかける。その人物は被験者と会話を始め、被験者についてネガティブな感想、ポジティブな感想、両方が混じっている感想を伝える。

すると被験者は、自分についてポジティブな感想を言ってもらえた場合のほうが、相手のことを信用し、手助けをする確率が高かった。この結果は、お世辞を言うことで相手が得をしていると被験者が認識したあとも変わらなかった。

そのお世辞がどのくらい的（まと）を射（い）ているかも、関係なかった。だいぶ大げさなことや、あきらかにウソとわかるようなお世辞を言われた場合でさえ、やはり相手にいっそう好感をもち、協力する確率が高くなったのだ。

だがサイコパスにとっては、世界は絶対に信用できない人間であふれかえっている。

スーパーマーケットのレジでは釣銭をきちんと数えなければならないし、自動車整備士がやると言ったことを本当にやったのかどうか確認しなければならない。

誰もが自分と同じように考えていると思い込んでいるので、被害妄想が極端に強いのだ。他人が自分のことを信用しているとは思えないので、少しでも隙を見せれば裏切られると思っている。

それでも自分の魅力を駆使すれば、信用されやすくなることはわかっている。だからこそサイコパスに騙された人たちはよく、初めて会ったときにすっかり魅了されたと報告しているのだ。

サイコパスがあなたを褒めるのは、あなたに信用されたいからだ。サイコパスは聞き上手でもあり、自分にとってはこれが重要なのですというあなたの話に耳を傾け、そのことをあなたに行動で示す。

アメとムチを使い分けて忠誠を強要する

たとえばチェンバレンは「戦争は起こさない」とヒトラーに言ってほしいと思っていた。だからヒトラーは、チェンバレンにそう言った。さらにケーキに粉砂糖をまぶすかのように、少しばかりお世辞を振りかける。

大半の人は、これでもうサイコパスを信用してしまう――それまでの相手の行動がどれほどひどいものであろうとも。

サイコパスは他人を信用していないのに、どうして人間関係を築けるのだろう？ たしかに築けるが、それはあなたが望んでいるような人間関係ではない。

サイコパスはあなたを信用できないので、あなたをコントロールする必要がある。つまり、あなたとの関係を維持する必要があるかぎり、彼らはあなたにアメとムチを使いわけて忠誠を強要しようとするのだ。

（翻訳：栗木さつき）



（デイヴィッド・ギレスピー ： 元弁護士、作家）