　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　7.77　6.82　6.65　6.36
1MO　8.67　7.15　7.11　6.85
3MO　9.13　7.07　7.87　7.09
6MO　9.22　7.09　8.27　7.31
9MO　9.33　7.17　8.57　7.55
1YR　9.43　7.27　8.78　7.75

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　6.68　8.13　6.76
1MO　7.47　8.36　7.36
3MO　8.46　8.57　7.57
6MO　8.96　8.80　7.73
9MO　9.30　9.06　7.86
1YR　9.57　9.32　7.99
東京時間10:42現在　参考値

ドル円1週間物7%台後半。レンジ取引が中心で落ち着いた水準での推移が続いている。