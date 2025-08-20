通貨オプション ボラティリティー ドル円1週間7%台後半
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 7.77 6.82 6.65 6.36
1MO 8.67 7.15 7.11 6.85
3MO 9.13 7.07 7.87 7.09
6MO 9.22 7.09 8.27 7.31
9MO 9.33 7.17 8.57 7.55
1YR 9.43 7.27 8.78 7.75
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 6.68 8.13 6.76
1MO 7.47 8.36 7.36
3MO 8.46 8.57 7.57
6MO 8.96 8.80 7.73
9MO 9.30 9.06 7.86
1YR 9.57 9.32 7.99
東京時間10:42現在 参考値
ドル円1週間物7%台後半。レンジ取引が中心で落ち着いた水準での推移が続いている。
