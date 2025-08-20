結婚したらすぐに子どもができるものだと思っている親だと、孫プレッシャーをかけてくるためイライラしますよね。ほしくてもなかなかできないこともあるのに、デリカシーのないことばかり言ってくるとウンザリしてしまいます。今回は、義母の孫プレッシャーに耐えられなくなった話をご紹介いたします。

母の日のプレゼントよりも孫

「母の日に義実家に行って、プレゼントを渡しに行ったときのこと。義母は会うたびに『孫の顔が見たいわ』『妊活はしてるの？』と、デリカシーのないことを言ってくる人なんです。この日も、会った途端に『あら、妊娠の報告？』と言われてイラッ。でも今日は母の日だからと思って我慢し、プレゼントとお花を渡すと『プレゼントは孫ができた知らせがよかったわ』『残念』と言われて、もう限界でしたね……。夫もさすがにドン引きしてて、この日以来、義実家に行くことはなくなりました」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年5月）

▽ 孫を待ち望んでいたとしても、こんな無神経な発言は絶対にしてはいけません。デリケートな話題に首をつっこむ人とは関わらないのが一番です。

