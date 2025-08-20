Netflix（ネットフリックス）ドラマ「イカゲーム」が、米国ゴールドダービーTVアワードで、6冠王となった。「2025 GoldDerbyTVAwards」の授賞式で「イカゲーム」がドラマシリーズ作品賞などを受賞したことを発表した。韓国メディアが報じた。

他にドラマ部門の主演男優賞、助演女優賞、助演男優賞、特別出演俳優賞、今年のアンサンブル賞も受賞した。

韓国のテレビ局JTBCは20日「今年22回を迎えた『GoldDerbyTVAwards』は、米国のテレビ業界で一年間注目されたドラマ、テレビ映画、バラエティーショーなどを対象に行われる授賞式。グローバルファンや評論家に注目され、視聴者の世論やトレンドを反映する意味のある指標として認められている」と紹介した。

今回の授賞式は、24〜25年に公開されたコンテンツが対象。「イカゲーム」は昨年12月にシリーズ2、今年6月にはシリーズ3が公開された。21年にシーズン1公開以後、全世界的にヒットし、Netflix歴代最高ヒットドラマになった。

今年上半期だけで、全シリーズ合わせて2億3100万視聴数を記録した。また、シリーズ3は、公開直後、NetflixTOP10を集計する93カ国すべてで1位となっていた。