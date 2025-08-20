オフィスチェアを中心に世界85か国に市場を広げるグローバルブランドSIHOO株式会社は、姿勢も心も軽やかにする「オフィスチェア DORO C300S＆デスク D02」の日本先行予約販売を、応援購入サービスMakuakeにて2025年8月19日より開始した。このデスク＆チェアセットは、在宅ワークの「心・体・空間」の悩みを一気に解消してくれるとのこと。

製品概要 製品名：オフィスチェア DORO C300S / デスク D02

セット価格：【超早割】61,749円（税込）／【一般販売予定価格】94,998円（税込）

カラー：ホワイト、ブラック

発売日：2025年11月末までに発送予定

いつもの部屋が、創造と癒しの特等席に

「座るだけで心地よいマイゾーンが生まれる」と謳うこのセットは、オフィスチェアC300Sの人間工学に基づいた背もたれが思考をサポートし、アームレストが疲れを優しく和らげる。また、デスクD02は軽やかに移動できるため、窓際で朝日を浴びたり、リクライニングしながらアイデアを練ったりと、場所を変えて新しい発想を生み出す"小さな冒険"を可能にする。

14年の人間工学研究が生んだ完全フィット設計

DORO C300Sは、「座るほど快適になる」をモットーに開発された人間工学チェア。長時間の座り仕事でたまった腰や背中の負担をリフレッシュする設計で、しっかりとした腰部のサポートが自然な姿勢をキープし、蓄積されたストレスを和らげる。

○3D自動調整ドミノ式ランバーサポート

ランバーサポートは横・縦・高さの3Dモジュールと圧力感知で微細な姿勢変化を検知し、直立から後傾130°リクライニングまで自然に追従するそう。腰・座面・背もたれが連動して支える構造により、姿勢の変化にもスムーズに対応し、長時間作業でも姿勢を保ちやすい設計となっている。

○Cloud高弾性メッシュで快適な座り心地

また高弾性メッシュが織りなす通気性は、暑い日でもサラリと心地よい座り心地を提供してくれる。身体に沿ってしなやかに支えつつ熱と湿気を逃がし、長時間のデスクワークを快適に保ってくれそうだ。

○130度リクライニングで全身リラックス

さらに、最大130°までの3段階調整可能なリクライニング機能で、作業・休憩・仮眠などのシーンに応じた最適な角度が選択可能。3D広角ヘッドレストが首・肩をやさしく支え、集中とリラックスを両立した理想の座り心地を実現している。

コンパクトながら多機能な可動式デスク

○高さも角度も自由自在に調整可能

デスクD02の天板は0～90°の無段階調整が可能で、ガスシリンダー式のためなめらかに昇降する。これにより立ち作業と座り作業をスムーズに切り替えられるほか、ミリ単位で理想の位置に固定でき、タイピング・デジタルペン使用時・読書まで姿勢を最適化。手首や首の負担を抑えて快適に使用できる。

○スリムながら安定感のあるデザイン

埋め込みキャスターでスムーズに移動でき、飲み物を載せたままでも動かしやすい安定感が特徴。リビングや寝室など家じゅうでスマートに使用できる。

○瞬時収納を可能にする折りたたみ設計

折りたたみ脚と瞬時収納天板の組み立て不要設計なだけでなく、使わない時は厚さ約18cmにスリム収納が可能。多様なライフスタイルに寄り添うコンパクトデスクとなっている。

仕事からプライベートまで支えるチェア&デスク

「１セットで叶える、理想の空間」と謳う「オフィスチェア DORO C300S / デスク D02」は在宅ワークや日常生活における快適性を向上させることを目指している。家中どこでも集中、リラックスを行き来できる本製品をぜひ検討してみては。

