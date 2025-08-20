Ê¿Ìî°½¡¢Î¥º§È¯É½¸å¤âÂ¿Ë»¶Ë¤á¤ë¡Ö2½µ´Ö¤¯¤é¤¤¤º¤Ã¤ÈÂÎ²õ¤·¤Æ¤¿¤µ¡×¡Ö´èÄ¥¤ë¤µ¡×
Î¥º§¤òÈ¯É½¤·¤¿À¼Í¥¤Ç½÷Í¥¤ÎÊ¿Ìî°½¡Ê37¡Ë¤¬20Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Ê¿Ìî¤Ï7·î¤Ë¥Ä¥¢¡¼¤Ç²Æì¤òË¬¤ì¡¢º£·î2¡¢3Æü¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¡¦¾å³¤¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¡Ö²Æì¤È¾å³¤¤Î¼Ì¿¿¤òÁá¤¯UP¤·¤Ê¤¤¤È¡¢Ï¯ÆÉ·à¤È¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤¬¤¹¤°Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëº£¹¹µ¤ÉÕ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î»þ´Ö¤ÎµÞ¤ÊÅê¹Æ¤¹¤ß¤Þ¤»¤Ì¡×¤ÈÂ¿Ë»¤ò¶Ë¤á¤ëÍÍ»Ò¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤Ä¤Ä¡¢¡Ö2½µ´Ö¤¯¤é¤¤¤º¤Ã¤ÈÂÎ²õ¤·¤Æ¤¿¤µ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö´èÄ¥¤ë¤µ¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
Ê¿Ìî¤Ï1·î3Æü¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÃ«¸ý¸»Ö¡Ê46¡Ë¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£·ëº§¸å¤Ï¡¢4·î9ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÍÙ¤ë!¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ!!¡×¤Ç¡Ö¸òºÝ0Æüº§¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£5Æü¡¢ÁÐÊý¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·Î¥º§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£