【48本目3「離島の巫女人妻の唇は…」】 8月20日 公開

講談社8月20日、チンジャオ娘氏と野上たま氏によるマンガ「人妻の唇は缶チューハイの味がして」の48本目3「離島の巫女人妻の唇は…」をヤンマガWebにて公開した。

「人妻の唇は缶チューハイの味がして」はもしも人妻の"あの人"と2人きりでストロング系の缶チューハイを心ゆくまで飲む機会が訪れたら、という背徳に満ちたオムニバス作品。

現在は直前のエピソードなどが無料で公開されている。またアニメ化放送を記念して、毎週週替わりで無料話の開放が行なわれており、今週は「ダウナー系元ヤン理髪店人妻・桐原紗莉編」が8月27日まで無料公開されている。

もしも、人妻の"あの人"と、2人きりでストロング系の缶チューハイを心ゆくまで飲む機会が訪れたら…… 電書累計500万DL超！ デジ同人界の変態原作者"チンジャオ娘"が贈る、「人妻×ストロング系缶チューハイ」が織りなす、背徳のオムニバス！