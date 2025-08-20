±ÑÆüËÜ¿Í¤¬¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼MOM³ÍÆÀ¡Ö10ÅÀËþÅÀ¡×¡¡¡È¥Ù¥ê¥ó¥¬¥àµé¡É³èÌö¤Ë±Ñ³åºÓ¡ÖÈà¤¬¤¤¤Æ¹¬±¿¤À¡×
ÅÄÃæÊË¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤¬Áª¤ÖPOM¤Ë¤âÁª½Ð
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥ê¡¼¥º¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½MFÅÄÃæÊË¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö8·î18Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ê¡¼¥°³«ËëÀï¤Î¥¨¥Ð¡¼¥È¥óÀï¤Ë¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£
¡¡¹¥¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤¿¤³¤È¤Ç±Ñ¸ø¶¦ÊüÁ÷¡ÖBBC¡×¤¬Áª¤Ö¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Þ¥Ã¥Á¡ÊPOM¡Ë¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬Áª¤ÖPOM¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ºò¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥É¥¤¥Ä2Éô¥Ç¥å¥Ã¥»¥ë¥É¥ë¥Õ¤«¤é¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡Ê2ÉôÁêÅö¡Ë¤Î¥ê¡¼¥º¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿ÅÄÃæ¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ç¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¾º³Ê¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç·Þ¤¨¤¿2¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤Î³«ËëÀï¡¢ÅÄÃæ¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó¤ÇÃæÈ×¤Î°ì³Ñ¤ËÆþ¤ë¡£»î¹ç¤Ï0-0¤Ç¿Ê¤ó¤Ç½ªÈ×¤ò·Þ¤¨¡¢MF¥¢¥ó¥È¥ó¡¦¥·¥å¥¿¥Ï¤Î¥·¥å¡¼¥È¤¬Áê¼ê¤Î¥Ï¥ó¥É¤òÍ¶È¯¤·¤ÆFW¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ì¥á¥Á¥ã¤¬¸åÈ¾39Ê¬¤ËPK¤Ç·è¤á¤¿1ÅÀ¤¬·è¾¡¥´¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÅÄÃæ¤Ï¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¸òÂå¤ÇÂà¤¤¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤ÎPOMÅêÉ¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢ÅÄÃæ¤¬41%¤ÎÆÀÉ¼¤òÆÀ¤Æ¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢ÅÄÃæ¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤Ï¡¢½Ð¾ì»þ´Ö89Ê¬¡¢¥Ü¡¼¥ë¥¿¥Ã¥Á¿ô58²ó¡¢¥Ñ¥¹¿ô42²ó¡¢¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼6²ó¡¢¥·¥å¡¼¥È¿ô2²ó¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥»¥×¥È1²ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏSNS¾å¤Ç¡ÖÁê±þ¤·¤¤¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ì¡×¡ÖÈà¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥·¥å¥¿¥Ã¥Ï¤ÈºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤Î4¿Í¤â¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡×¡ÖÁ´°÷¤¬10ÅÀËþÅÀ¡×¡Ö¥¢¥ª¤Ï¤â¤È¤â¤È¥×¥ì¥ß¥¢µé¤À¡ª¡¡Èà¤¬¤¤¤Æ¹¬±¿¤À¡×¡Ö¤Þ¤ë¤ÇËâË¡¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö°µÅÝÅª¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡×¡ÖÂç¹¥¤¤À¡×¡Ö¤â¤¦²¿Ç¯¤â¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤À¡×¡Öº£À¤µªºÇÂç¤Î¥Ð¡¼¥²¥ó¡×¡ÖÆüËÜ¤Î¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë