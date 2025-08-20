¡Ö¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó ÂèÆóÉô¡×Âè212ÏÃ¡Ö¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤³¡×¤¬¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ü¤Ë¤Æ¸ø³«¡ª¡ÚºÇ¿·ÏÃ¡Û
²èÁü¤Ï¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ü¡Ö¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó ÂèÆóÉô¡×¡Êhttps://shonenjumpplus.com/episode/3270375685341574016¡Ë¤è¤ê¡ÚÂè212ÏÃ¡Û 8·î20Æü¸ø³«
¡¡½¸±Ñ¼Ò¤Ï8·î20Æü¡¢¥Þ¥ó¥¬¡Ö¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó ÂèÆóÉô¡×Âè212ÏÃ¡Ö¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤³¡×¤ò¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ü¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Âè212ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥ó¥¸¤Î¸µ¤Ë»°Á¥¥Õ¥ß¥³¤¬Ë¬¤ì¡¢¥Ç¥ó¥¸¤¬»à¤Î°Ëâ¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¹ð¤²¤ë¡£¼¡²ó¹¹¿·¤Ï9·î3Æü¤ÎÍ½Äê¡£¸½ºß¥¸¥ã¥ó¥×+¤Ç¤ÏÄ¾¶á¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤È¤Ê¤ëÂè211ÏÃ¡ÖÀïÁè¡¦¥Ñ¥ó¥Ä¡¦¥Á¥§ー¥ó¥½ー¡×¤Ê¤É¤ÎÌµÎÁ¸ø³«¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¢Âè212ÏÃ¡Ö¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤³¡×¤Î¥Úー¥¸¡Ú¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó ÂèÆóÉô¡Û
¥Á¥§¥ó¥½ー¤Î°Ëâ¤ò¿È¤Ë½É¤·¤¿¾¯Ç¯¡¦¥Ç¥ó¥¸¡£À¤³¦¤Ï¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó¤òÃÎ¤ë¤Î¤À¤¬――¡Ä!?