「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２０日午前１０時現在で、コナミグループ<9766.T>が「売り予想数上昇」で２位となっている。



２０日の東京市場で、コナミＧは続落。今月１３日に上場来高値２万６０２０円をつけたあとは上げ一服商状となっており、高値警戒感が売り予想数上昇につながっているようだ。



同社株が人気化したのは７月３１日に２６年３月期第１四半期（４～６月）の連結決算を発表したことがきっかけ。主にデジタルエンタテインメント事業の主力コンテンツが好調に推移したことで、営業利益は前年同期比１０．３％増の２７７億３２００万円となった。なお、通期の営業利益予想については従来通り前期比４．０％増の１０６０億円で据え置いている。



出所：MINKABU PRESS