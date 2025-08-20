【オリコン】HANA「Blue Jeans」がW快挙 女性グループ史上初のV5＆5週連続1000万再生突破 ミセス、Number_i新曲が初登場【ストリーミング上位動向】
【TOP10動向】HANAが快進撃 ミセス＆Number_i新曲、アイナ・ジ・エンド話題曲も
【最新版グラフ】ミセス独走 Number_i、佐藤健らTENBLANKが急伸！
7人組ガールズグループ・HANAの2ndシングル「Blue Jeans」（週間再生数1023.4万回／前週比6.3％減）が、25/8/25付オリコン週間ストリーミングランキング（集計期間：2025年8月11日〜17日）で初登場から5週連続となる1位を獲得した。18/12/24付からスタートした同ランキングで女性グループが5週連続1位を獲得するのは史上初。さらに、大ヒットの目安と言われる週間再生数1000万回を5週連続で突破したのも女性グループ史上初。4月にメジャーデビューしたばかりの新人グループがダブルで快挙を成し遂げた。
HANA初のラブソング「Blue Jeans」は、初登場した7/28付で女性アーティスト歴代最高記録および今年度最高となる週間再生数1978.4万回を記録。続く8/4付は1451.7万回、8/11付は1284.1万回、8/18付は1092.5万回、今週8/25付は1023.4万回と、5週連続で週間再生数1000万回を突破し、累積再生数を6830.1万回とした。
HANAはまた、メジャーデビュー曲「ROSE」（週間再生数648.6万回／前週比5.0％減）が4位（前週3位）となり、初登場1位から20週連続でTOP5をキープ。累積再生数を1億6181.8万回に伸ばした。
Mrs. GREEN APPLEは前週と同じく6曲同時TOP10入り。2位には、2年連続での5ヶ月連続新曲リリースの5曲目となる新曲「夏の影」（8月11日配信開始／週間再生数899.1万回）が初登場した（詳細は後述）。
3位（前週2位）の「ライラック」（週間再生数889.1万回／前週比1.0％減）は、同曲の持つ「連続TOP3入り」歴代最長記録を68週連続に更新。累積再生数を7億1769.4万回に伸ばした。
5位（前週4位）の「クスシキ」（週間再生数633.8万回／前週比3.8％減）は19週連続TOP5をキープし、累積再生数は1億7430.8万回。6位（前週5位）の「青と夏」（週間再生数571.6万回／前週比3.3％増）は、自身最多となる累積再生数を7億5869.2万回とした。
9位（前週7位）の「ケセラセラ」（週間再生数514.9万回／前週比0.6％増）は累積再生数6億8350.6万回、10位（前週6位）の「breakfast」（週間再生数511.9万回／前週比6.8％減）は累積再生数を7998.0万回に伸ばした。
7位には、Number_iの新曲「未確認領域」（8月11日配信開始／週間再生数558.4万回）が初登場した。同曲は、9月22日発売の2ndフルアルバム『No.II』からの先行デジタルシングル。同日付の週間デジタルシングル（単曲）ランキングでは初登場1位を獲得した。
8位（前週17位）には、アイナ・ジ・エンドの「革命道中 - On The Way」（週間再生数536.7万回／前週比34.5％増）が急上昇。週間ストリーミングランキングTOP10入りは自身初となった。累積再生数を2129.0万回に伸ばした同曲は、テレビアニメ『ダンダダン』第2期のオープニングテーマとして、自身が作詞作曲を手がけた楽曲。ミュージックビデオが自身最速で1000万回を突破したほか、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」での一発撮りや、優里とのコラボ動画での歌唱でも反響を呼んだ。
■アーティスト別週間総再生数はNumber_i、佐藤健らTENBLANKが急上昇
アーティスト別TOP500ランクイン総再生数、曲数ともに、不動の1位はMrs. GREEN APPLE。ランクイン数は1曲増の33曲で、新曲「夏の影」が牽引し週間総再生数は前週比7.7％増の9967.9万回を記録した。
総再生数TOP5は前週と変わらず。2位（前週2位）のback numberは週間総再生数3137.6万回（前週比3.4％増）、3位（前週3位）のHANAは同2729.2万回（前週比6.1％減）、4位（前週4位）のVaundyは同1931.8万回（前週比2.3％減）。5位（前週5位）のOfficial髭男dismは同1794.6万回（前週比6.2％増）と続いた。
9位（前週26位）にはNumber_iが急上昇。新曲「未確認領域」が牽引し、総再生数は前週比2倍（105.1％増）の1168.8万回となった。
12位（前週18位）には、Netflixシリーズ『グラスハート』の劇中に登場するバンド「TENBLANK」が浮上。佐藤健演じる孤高の天才音楽家でベース、ボーカルを担当する藤谷直季、宮崎優（※崎＝たつさき）演じる大学生の天才ドラマー・西条朱音、町田啓太演じる努力家のカリスマギタリスト・高岡尚、志尊淳演じる超音楽マニアの孤独なピアニスト・坂本一至からなる4人組ロックバンドのデビューアルバム『Glass Heart』の収録曲10曲がすべてTOP500にランクインし、総再生数958.3万回（前週比45.5％増）を記録。TOP10入りが視野に入ってきた。
【初登場トピック】7年ぶりに“夏”をタイトルにしたミセスの新曲が2位
Mrs. GREEN APPLEの新曲「夏の影」が週間再生数899.1万回で、今週付の初登場最上位となる2位にランクインした。2年連続での5ヶ月連続新曲リリースの5曲目となる同曲は、代表曲「青と夏」（2018年）以来7年ぶりに“夏”をタイトルにした夏うた。目黒蓮、中条あやみが出演する「キリン 午後の紅茶」のCMソングとして書き下ろされた。
【節目トピックス】
■Official髭男dism「I LOVE...」が累積6億回突破 通算3作目
Official髭男dismの「I LOVE...」（2020年1月15日配信開始）の累積再生数6億113.4万回となり、6億回の節目を突破した。Official髭男dismの累積再生数6億回超えは、「Pretender」「Subtitle」に続き、通算3作目となった。
同曲は、2020年1月期に上白石萌音と佐藤健が共演したTBS系ドラマ『恋はつづくよどこまでも』主題歌。20/2/24付〜5/4付まで11週連続で1位を獲得した。
■Mrs. GREEN APPLE「ダーリン」累積2億回突破 歴代1位の通算17作目
Mrs. GREEN APPLEが今年1月20日に配信リリースした「ダーリン」の累積再生数が2億372.7万回に達し、2億回を突破した。Mrs. GREEN APPLEの累積再生数2億回超えは通算17作目。自身の持つ歴代1位記録の「アーティスト別2億回再生突破作品数」を17作に更新した。
同曲は、NHK総合で2024年12月25日に放送された『Mrs. GREEN APPLE 18祭』のテーマソングとして書き下ろされた。
