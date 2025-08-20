コンバース『CONS ACCELERATOR』の新色が登場…過去の名作が現代テクノロジーと融合した一足

8月20日、コンバースジャパン株式会社は3月にリリースした「CONS ACCELERATOR」のニューカラーの販売を発表した。

2025年に日本国内で本格始動した『CONVERSE BASKETBALL』は、ブランドの起源であるスポーツDNAに立ち返りながらも、現代のプレイヤーのニーズに応える機能性とデザイン性を兼ね備えたラインナップを展開。この「CONS ACCELERATOR」は、名作「ACCELERATOR」をベースに、現代のバスケットボールに求められるパフォーマンス機能を加えたシューズ。プレイヤーの動きを支える機能性と、コンバースらしいデザイン性を融合したモデルだ。

今回発表されたカラーは、8月22日に販売が開始されるブラックをベースにティールが映えるカラーリングと、9月に販売が開始されるシルバーをベースにネイビーとレッドがあしらわれた高級感のあるカラーの2色で、ローカットモデルとミッドカットモデルともにカラーリング展開する。

9月に販売される新色のシルバー／ネイビー／レッド

ローカットとミッドカットともにサイズ展開は25.0センチから29.0センチ、30.0センチ、31.0センチとなっており、価格は税込み1万8700円で販売される。

【動画】コンバースバスケットボールのブランドアンバサダーを務める富樫勇樹





