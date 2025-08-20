ａｒｔｉｅｎが６日続伸、米ペガサス・テック・ベンチャーズと戦略的業務提携締結 ａｒｔｉｅｎが６日続伸、米ペガサス・テック・ベンチャーズと戦略的業務提携締結

ａｒｔｉｅｎｃｅ<4634.T>が６日続伸している。午前１０時ごろ、米国のシリコンバレーに本拠を置くグローバルベンチャーキャピタルであるペガサス・テック・ベンチャーズと戦略的業務提携を締結したと発表しており、好材料視されている。



ペガサス社は、ＣＶＣ（コーポレート・ベンチャー・キャピタル）運用代行の最大手として、大企業のイノベーション支援を主要業務としている。今回の提携を通じ、ａｒｔｉｅｎはシリコンバレーをはじめとするアメリカ及び、ヨーロッパ、イスラエル、アジア諸国の次世代技術を持つ有力スタートアップとの連携を強化し、グローバルでの新規事業創出と、既存事業のイノベーションを推進するとしている。



出所：MINKABU PRESS