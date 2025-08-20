「抗がん剤」が効かなくなってきた後の「治療法」はご存知ですか？【医師解説】

抗がん剤が効かなくなってきた後の治療法はどうなる？Medical DOC監修医が解説します。

監修医師：

鎌田 百合（医師）

千葉大学医学部卒業。血液内科を専門とし、貧血から血液悪性腫瘍まで幅広く診療。大学病院をはじめとした県内数多くの病院で多数の研修を積んだ経験を活かし、現在は医療法人鎗田病院に勤務。プライマリケアに注力し、内科・血液内科医として地域に根ざした医療を行っている。血液内科専門医、内科認定医。

「抗がん剤」とは？

抗がん剤は、がん細胞の増殖・進行を防いで死滅に導くための薬剤です。抗がん剤を使用した治療は化学療法とも呼ばれ、外科手術・放射線治療と並ぶがんの主な治療法のひとつです。また、がん治療はこれらの治療を組み合わせることが多いです。

抗がん剤のみで完治を目指す場合もありますが、手術前に病巣を小さくする目的で抗がん剤を使用したり、術後の転移・再発を防ぐ目的で抗がん剤を使用したりするなど、補助的な役割で用いられることも多くあります。

抗がん剤が効かなくなってきた後の治療法

緩和ケア

がんに伴うすべての困難に対応するのが緩和ケアです。がんが大きくなって生じる痛み以外に、その周りにしびれを感じることや、腸の近くに病巣があると吐き気を感じることがあります。薬を使ってこれらの症状を取ることで、つらさを大きく感じない生活を維持することを目指せます。気持ちのつらさや経済面の困難についての相談も可能です。症状で強く苦痛を感じる前、自宅での生活に支障が出てくる前に、緩和ケアチームやソーシャルワーカーや通院治療センターのスタッフと、生活サポートの方法や支援制度の活用について相談したり情報収集したりして備えていきましょう。

緩和放射線治療

がんをなくすより症状をなくすことを目的に行う治療です。がんが全身に拡がり、骨が痛んだり、リンパ節が腫れてきたりするときは、その部分だけに少量の放射線を当てて、痛みを取ったり小さくしたりする治療ができます。1日－5日程度、日帰りで可能な治療です。

緩和的手技

がんに伴う症状は適切なタイミングであれば外科や内視鏡治療の適応です。腸閉塞になったら、詰まりが1－2カ所であれば手術ができます。新たに人工肛門を作ることで、スムーズな排便機能を維持することもできます。食道がんで食道が詰まりそうになったら、食道を拡げるステント（金属の筒）を入れて食事を再開できるようになります。胸水や腹水といった症状が出てきても、自宅で往診医が管をいれて水を抜き、楽に過ごせるようになったりします。

抗がん剤以外の治療法

手術

転移のないがんを身体から全て切り取って根治を目指します。大腸がんなどで転移巣のみを切り取って症状のない状態を維持するための手術もあります。手術自体にも大きな負担がありますので、できるだけがんの専門医のもとで説明を受けて納得して治療に向かいましょう。

放射線治療

放射線をがんに当てて、がんの細胞分裂と増殖に必要な遺伝子情報を傷付けてがん細胞を死滅させる治療法です。抗がん剤治療と組み合わせて放射線治療をすることで、手術と同様の治療効果を得られることがあります。また、前立腺がんや手術しづらい部位の肺がんなど、放射線治療単独で治療を終わらせることのできるがんもあります。放射線治療を多く行っている病院とそうでない病院がありますので、放射線治療を強く希望する場合はセカンドオピニオン受診も考えましょう。

効果が証明された免疫療法

がん免疫療法は手術・抗がん剤・放射線治療に次ぐ第4のがん治療です。近年研究開発が進んだ分野で、たくさんの新薬が次々に効果が証明されて保険適応になっています。もっとも代表的なものが2018年ノーベル生理学医学賞を受賞した本庶佑氏の研究をもとに作られたオプジーボ（一般名ニボルマブ）です。他にも効果的な新薬や光免疫療法が保険診療で行えるようになってきています。

しかし、同じ「免疫療法」「光免疫」などと表示しながら効果が明らかになっていない別の治療法を、患者が全額治療費を支払う自由診療として行っている医療施設もあります。効果が公に証明されていない自由診療を行ってしまうと、効果が出ないばかりか元の病院に通うことができなくなることがあります。また、クリニックで行うことが多いため、副作用にきちんと対応してもらえません。自由診療を受ける前に病院の担当医とよく相談しましょう。

「抗がん剤を使わない場合の余命」についてよくある質問

ここまで抗がん剤を使わない場合の余命などを紹介しました。ここでは「抗がん剤を使わない場合の余命」についてよくある質問に、Medical DOC監修医がお答えします。

抗がん剤治療をしないとどうなりますか？

鎌田 百合 医師

抗がん剤は余命を伸ばすと言えますが、抗がん剤を使わなかった場合の余命がどうなるかは、正直なところ誰にもわかりません。一般的に放置されたがんは時間が経つごとにそのまま大きくなったり、体内の別の場所へ転移したりしますが、人によってはそのまま大きくならないこともあるからです。がんの存在による痛みやつらさで生活の質が低くなっている場合、がん治療でがんを小さくして症状を和らげたりなくしたりすることも期待できます。まずは専門医のもとで診断とお勧めの治療についての説明を受けましょう。がんが大きくなるかどうかまだ初期のためわからず、専門医が経過観察を治療として指示する人もいます。主治医とよく話し合いましょう。

抗がん剤の代わりとなる代替療法について教えてください。

鎌田 百合 医師

残念ですが、がんの治療に効果のある代替療法は今のところはありません。効果があれば保険診療になるからです。効果をうたうweb広告や口コミは、眉唾なものが多く、かつ高額ですので気を付けましょう。一方、がんを治療するわけではないですが、がん治療を行う人を精神的身体的にサポートする方法はいくつもあります。これらは緩和ケアならびに補完代替療法（CAM）と呼ばれ、厚生労働省からガイドラインが発行されています。健康食品やハリ治療、ホメオパシーや運動などに関する記載があるほか、緩和医療学会発行のガイドラインでは効能が期待できるがんの種類や症状がより詳しく記載されています。しかし、代替療法はがん治療の妨げになることがあるので、希望する場合は主治医に相談しましょう。

編集部まとめ抗がん剤治療はメリットデメリットを総合的に判断して決めよう

抗がん剤は余命を伸ばすことができますが副作用もあります。担当医からの説明をもとに、メリットデメリットを総合的に判断して、行うかどうか決めましょう。治療適応がなく抗がん剤が続けられなくても、緩和的治療で症状の少ない生活を維持することは可能です。

