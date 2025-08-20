元バレーボール女子日本代表の迫田さおりさんが１９日、日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」で、驚きの航空会社のマイル数を告白も「使い方が分からない」とし、スタジオから「もったいない！」の絶叫がこだました。

この日は「独身有名人のお金の失敗ＳＰ」と題して、著名人が独特の金銭感覚を告白。その中で迫田さんは「東京で１人がすごく寂しくて、地元が鹿児島なんで頻繁に帰っちゃう。帰ったら帰ったで、甥っ子、姪っ子に必要とされたいと何でも買ってあげちゃうからお金も飛んでいく」と打ち明けた。

あまりにも頻繁に鹿児島へ行くため「交通費、マイルもたまるが、４０万マイルぐらいたまってる」といいスタジオは「えー！」と悲鳴が。明石家さんまが「（４０万マイルなら）どこまでいける？」と聞き、えなりかずきは「ビジネスクラスで時期にもよるけど世界２週ぐらい」と言い、迫田さんは絶句。川村エミコも「ハワイ、エコノミーなら１０回行けます」と言い、迫田さんは手で口を押さえ「ええ〜！知らなくて。使い方」と驚いた。

スタジオからは「もったいない」「早く使わないと期限があるから」の声が上がり、さんまも「これからはハワイに行ってから鹿児島や」と言って笑わせていた。

ちなみに日本航空の公式ＨＰによると国際線特典航空券の必要マイル数は片道でハワイならエコノミーで２００００マイル、ビジネスなら４３０００マイル。パリ、ロンドンならばエコノミーで２７０００マイル、ビジネスで５７０００マイルとなっている。