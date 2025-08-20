鶴岡市の中心部にきのう出没したクマは、目撃が相次いでいるもののまだ行方がわかっていません。現在も市街地に潜んでいる可能性があり警察が注意を呼びかけています。

警察によりますときのう午前4時半ごろ、鶴岡市馬場町の鶴岡公園の堀にクマが入っていくのを公園の中を散歩していた人が目撃しました。

クマは1頭で、体長は70センチほど。クマはその後、鶴岡公園近くの鶴岡工業高校の正門付近でも目撃されています。

クマはきのう午後8時20分ごろに再び鶴岡公園内に戻ったと見られています。



その後、午後10時から11時ごろにかけて上畑町、日吉町、鶴岡駅前郵便局付近で相次いで目撃されています。



クマはきょう午前0時ごろ大宝寺町で目撃されて以降、行方が分かっていないということです。



今のところ人や物への被害は確認されていません。警察によりますと現在も市街地に潜んでいる可能性があるということです。



市と警察はパトロールを続けていて、クマを見つけた際は、速やかに市や警察に通報するよう呼びかけています。