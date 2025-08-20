11時の日経平均は713円安の4万2832円、ＳＢＧが274.51円押し下げ 11時の日経平均は713円安の4万2832円、ＳＢＧが274.51円押し下げ

20日11時現在の日経平均株価は前日比713.93円（-1.64％）安の4万2832.36円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は690、値下がりは842、変わらずは85。



日経平均マイナス寄与度は274.51円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、アドテスト <6857>が187.73円、リクルート <6098>が29.07円、フジクラ <5803>が24.48円、コナミＧ <9766>が24.31円と続いている。



プラス寄与度トップは京セラ <6971>で、日経平均を9.99円押し上げている。次いでＫＤＤＩ <9433>が6.08円、ＯＬＣ <4661>が5.27円、ホンダ <7267>が5.06円、キッコマン <2801>が4.39円と続く。



業種別では33業種中16業種が値上がり。1位は食料で、以下、水産・農林、鉱業、陸運と続く。値下がり上位には非鉄金属、情報・通信、その他製品が並んでいる。



※11時0分10秒時点



株探ニュース

