KELAグループ アクティブ・サイバーディフェンス・セミナー

◆日時：

2025年10月21日(火)

セミナー 13:30〜17:20／懇親会 17:30〜19:00

◆会場：

◇フィジカル会場：マンダリン オリエンタル 東京

総武本線 新日本橋駅 地下通路直結

東京駅(八重洲口)徒歩8分／神田駅(南口)徒歩7分

◇オンライン会場：Zoom配信

※オンライン会場参加の方は、お申込み後、視聴用URLが送られます。

◆参加費：

無料／事前登録制

KELAは、来る10月21日(火)、「先手防御の最新セキュリティ対策」をテーマに「KELAグループ アクティブ・サイバーディフェンス・セミナー」を、フィジカル会場とオンライン配信のハイブリッドで開催。

世界中の犯罪集団が日本企業を標的としており、甚大な被害を受けるリスクが高まっていますが、全方位的なセキュリティ対策はコスト・人材面ともに限界があります。

そこで注目したいのが、「サイバー脅威インテリジェンス」と「ASM(アタック・サーフェス・マネジメント)」です。

これらを活用すれば、サイバー脅威や標的対象を的確に見極め、緊急度と重要度に応じた対策を講じられます。

これが「先手防御の最新セキュリティ対策」であり、今後ますます重要性が高まる「能動的サイバー防御」の実践です。

このセミナーではこうした「先手防御の最新セキュリティ対策」を徹底解説します。

基調講演は、警視庁サイバーセキュリティアドバイザーも務めるセキュリティリサーチャーの辻 伸弘 氏が登壇。

サイバー脅威の現状と課題、今後の解決策を提示します。

続くセッションでは脅威インテリジェンスとASMの最新ソリューションやユーザー事例を紹介。

締めくくりのパネルディスカッションでは、元日経コンピュータ編集長の中村 建助 氏がモデレータを務め、サイバー攻撃の被害の状況とサイバー攻撃集団の実態など知られざる現実を徹底討論します。

◆基調講演：

◇「そこにある脅威と明らかにすべき対象領域」

SBテクノロジー株式会社 セキュリティリサーチャー 辻 伸弘 氏

◆KELAグループのソリューション紹介：

◇「ランサムウェアと情報窃取型マルウェアへの先手防御：KELAが実現する実践的サイバー脅威対策」

KELA株式会社 Head of Pre-Sales 川崎 真

◇「能動的サイバー防御とASM/CTEM：攻撃者視点から導く実践的セキュリティ戦略」

KELA株式会社 Senior Sales Engineer 堀 雅人

◆事例講演：

能動的サイバー防御に取り組む先進企業のご担当者を招聘します。

講演企業は追ってセミナーページで案内します。

◆パネルディスカッション：

◇「セキュリティ被害の実態と犯罪集団の実像、能動的サイバー防御は本当に有効か」

モデレータ：元日経コンピュータ編集長 株式会社KMC代表 中村 建助 氏

パネリスト：SBテクノロジー株式会社 セキュリティリサーチャー 辻 伸弘 氏

KELA株式会社 Head of Pre-Sales 川崎 真

