中学受験専門の個別指導塾・家庭教師派遣の受験Dr.は、「2025年下半期 少人数・集団オンライン授業」を2025年9月3日(水)より開講。

受験Dr.「2025年下半期 少人数・集団オンライン授業」

【日程】

2025年9月3日(水)より開講

【受講料】

●少人数授業

入会金 ：22,000円(税込)

授業料 ：レギュラー受講：8,206円(税込)/1コマ85分

スポット受講 ：8,800円(税込)/1コマ85分

●集団授業

入会金 ：22,000円(税込)

授業料 ：レギュラー受講：4,400円(税込)/1コマ70分

スポット受講 ：4,598円(税込)/1コマ70分

※5年生 集団 理科(基礎〜応用)はレギュラー生3,927円/1コマ、スポット生4,400円/1コマ

【受講方法】

Zoomを使用してのオンライン講座

【主な担当講師】

担当講師

＊国語

春野 陽子 講師(写真中央左)

国語科講師指導最高責任者 国語科御三家最高責任者 クラウンドクター講師

＊算数 応用

吉岡 英慈 講師(写真中央右)

受験Dr. 副塾長 クラウンドクター講師

＊理科・算数 超難問講座

亀井 章三 講師(写真右)

算数・理科御三家最高責任者 自由が丘校校長 教科総責任者 クラウンドクター講師

＊社会

清水 栄太 講師(写真左)

社会科御三家最高責任者 スーパードクター講師

【注意事項】

・定員になり次第申し込み締め切り

中学受験専門の個別指導塾・家庭教師派遣の受験Dr.は、「2025年下半期 少人数・集団オンライン授業」を2025年9月3日(水)より開講します。

■「2025年下半期 少人数・集団オンライン授業」とは

●新6年生・新5年生対象

●2025年度より「算数 超難問講座」を新規開講

■受験Dr.について

「受験Dr.」は【目の前の1人を勝たせる】をモットーに、お子さん一人ひとりの性格や学習状況に合わせたオーダーメイド指導の「個別指導塾」「プロ家庭教師の派遣」「オンライン授業」のサービスを提供。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post Zoomを使用！受験Dr.「2025年下半期 少人数・集団オンライン授業」 appeared first on Dtimes.