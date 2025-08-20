TOMORROW X TOGETHER、日本3rdアルバム『Starkissed』発売 新曲3曲含む全12曲収録＆来日イベント決定
韓国の5人組グループ・TOMORROW X TOGETHERが、日本3rdアルバム『Starkissed』を10月22日に発売することを発表した。日本ALBUMは2年ぶりのリリースとなる。
【ライブ写真】幻想的な空間の中で…パフォーマンスするTOMORROW X TOGETHER
日本3rdアルバム『Starkissed』には、テレビ東京系で放送中のテレビアニメ『BEYBLADE X（ベイブレードエックス）』オープニングテーマで、SPYAIRのメンバーUZとMOMIKENによる書き下ろし楽曲「Rise」、フジテレビ系『めざましどようび』のテーマソングで、シンガーソングライターのEveが楽曲提供した「Step by Step」、さらに「ひとつの誓い（We'll Never Change）」、「きっとずっと（Kitto Zutto）」といった日本オリジナル楽曲が収録される。
そして、7月にリリースされた4thアルバム『The Star Chapter: TOGETHER』のタイトル曲の日本語バージョンで、今月サプライズリリースされた「Beautiful Strangers [Japanese Ver.]」に加え、同アルバムの収録曲でファンからの人気も高い「Song of the Stars」の日本語バージョンである「星の詩 [Japanese Ver.]」が新たに収録される。
さらに、過去最多となる日本オリジナルの新曲3曲を含む全12曲が収録される。新曲については、タイトルをはじめとした詳細は今後発表される。
そして、同作の発売を記念した来日ショーケースの開催も発表された。TOMORROW X TOGETHER Weverse ShopとUNIVERSAL MUSIC STOREの各ストアで応募対象商品を事前に予約、購入した人から抽選で参加できる。
