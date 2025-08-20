-¿¿Å·ÃÏ³«Æ®½¸ÃÄ-¥¸¥°¥¶¥°¡¢¡ØÃÏ¹öÀèÀ¸¤Ì¡Á¤Ù¡Á¡ÙOP¥Æ¡¼¥Þ¡ÖP0WER-°ÎîÂà»¶-¡×¤Ç½éÂå¼çÂê²Î¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¡¢¤é¤·¤µ¤òÁ´³«¤Ë¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡¡¡È¶ò¤«¤Ê¼Ô¤Ëµß¤¤¤Î¼ê¤ò¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë2016Ç¯¤ËËÜ³Ê»ÏÆ°¤·¤¿-¿¿Å·ÃÏ³«Æ®½¸ÃÄ-¥¸¥°¥¶¥°¡Ê¤·¤ó¤Æ¤ó¤Á¤«¤¤¤Ó¤ã¤¯¤·¤å¤¦¤À¤ó ¤¸¤°¤¶¤°¡Ë¡£Ì¿ -mikoto-¡ÊVo¡¿Gt¡Ë¡¢Î¶Ìð -ryuya-¡ÊBa¡Ë¡¢±Æ´Ý -kagemaru-¡ÊDr¡Ë¤Î3¥Ô¡¼¥¹¥Ð¥ó¥É¤Ç¡¢¡Èã´¡É¡Ê¤ß¤½¤®¡Ë¤È¸Æ¤Ö¥é¥¤¥Ö¤òÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ÇÅ¸³«¡£2022Ç¯¤ËÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤ò¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢ÆÈÆÃ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤È»Â¿·¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç»²ÇÒ¼Ô¡Ê¥Õ¥¡¥ó¡Ë¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£8·î20Æü¤Ë¤Ï¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¥¢¥Ë¥á¡ØÃÏ¹öÀèÀ¸¤Ì¡Á¤Ù¡Á¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¡ÖP0WER-°ÎîÂà»¶-¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¥¸¥°¥¶¥°½é¤È¤Ê¤ë¥¢¥Ë¥á¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×ºîÉÊ¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¸¥°¥¶¥°¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¥é¥¤¥Ö¥Õ¥©¥È¤â
¡½¡½¥¢¥Ë¥á¡ØÃÏ¹öÀèÀ¸¤Ì¡Á¤Ù¡Á¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¡ÈIMAnimation W¡ÉÏÈ¡Ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Íè¤¿¤È¤¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡ÚÌ¿¡ÛºÇ½é¤Ï¡¢·è¤Þ¤ë¤«¤É¤¦¤«Á´Á³¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÃÊ³¬¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤¢¤ë¡×¤¯¤é¤¤¤Î¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¼Â¸½¤Ç¤¤¿¤é¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã´ò¤·¤¤¤³¤È¤À¤«¤é¡¢¡Ö¤¼¤Ò¡ª¡×¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£¤À¤«¤é¸åÆü¡¢¡Ö·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ï¤ß¤ó¤ÊÂç´î¤Ó¤Ç¤·¤¿¤è¡£
¡ÚÎ¶Ìð¡ÛËÍ¤È±Æ´Ý¤µ¤ó¤ÏÀµ¼°·èÄê¤·¤Æ¤«¤éÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡£¤º¤Ã¤È¥¢¥Ë¥á¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤ò¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤·¤«¤â¡ØÃÏ¹öÀèÀ¸¤Ì¡Á¤Ù¡Á¡Ù¤Ç¤¹¤«¤éËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ú±Æ´Ý¡Û¤¿¤À¡¢°ÊÁ°¤Î¡Ö¥Ð¥ê¥Ð¥êºÇ¶¯No.1¡×¡ÊFEEL SO BAD¤Ë¤è¤ë1996Ç¯ÈÇ¥¢¥Ë¥á¤Î¼çÂê²Î¡Ë¤¬¤¹¤´¤¯ÍÌ¾¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤é¡¢Ì¿ÍÍ¤Ï¤¹¤´¤¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Î¤¢¤ë»Å»ö¤ò°ú¤¼õ¤±¤¿¤Ê¡¢¤È¡£¤½¤ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¶Ê¤¬¤¯¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤¤¤ä¡¢¤µ¤¹¤¬Ì¿ÍÍ¤Ç¤·¤¿¡ª
¡½¡½¥¢¥Ë¥á¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â¡Ö¥Ð¥ê¥Ð¥êºÇ¶¯No.1¡×¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÚÌ¿¡Û¤½¤³¤Ï°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤½¤ì¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤È¤¤¤¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö¥Ð¥ê¥Ð¥êºÇ¶¯No.1¡×¤¬ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¶Ê¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¼«Ê¬¼«¿È¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¶Ê¤Ï·ù¤À¤Ã¤¿¤·¡¢Æ±¤¸¶õµ¤´¶¤ä²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ëÍ×ÁÇ¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦Í£°ìÌµÆó¤Ê´¶¤¸¤ò¥¸¥°¥¶¥°¤Ç¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡£º£¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ä¥¢¡¼¡Ê¡ØÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼2025¡Ö47ÅÔÆ»ÉÜ¸© ¤æ¤Ã¤¯¤ê¹ÔµÓã´ ¡ÁÂè°ìÃÆ¡Á¡×¡Ù¡Ë¤Ç¤â¿·¶Ê¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÈ¿±þ¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£½éÂå¼çÂê²Î¤¬¤³¤ì¤À¤±Ì¾¶Ê¤À¤È¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È°¸ý¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢»×¤¤¤Î³°¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ê°Õ¸«¤òÊ¹¤«¤Ê¤¯¤Æ¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤¤¤Í¡×¤Ã¤Æ¡¢²¹¤«¤¯¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¶Ê¤½¤Î¤â¤Î¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÚÌ¿¡Û¥¢¥Ë¥áÀ©ºî¥Á¡¼¥à¤ÈÏÃ¤ò¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢¾¡¼ê¤Ë¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¶Ê¤¬¹ç¤¤¤½¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥Ç¥â¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«ºî¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤òÄ°¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î¶Ê¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¤È¤«ÉôÊ¬Åª¤Ë½¦¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤éÎý¤Ã¤Æ1¶Ê¤Ë»Å¾å¤²¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£À©ºî¥Á¡¼¥à¤ÎÊý¤¬¡¢¥«¥Ã¥³¤è¤µ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¥¸¥°¥¶¥°¤Î¤¤¤í¤ó¤ÊÍ×ÁÇ¤òµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£¥¢¥Ë¥á¼«ÂÎ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¶Ê¤ÎÊý¤â¥¸¥°¥¶¥°¤Î¥·¥ê¥¢¥¹¤µ¤È¥³¥ß¥«¥ë¤ÊÍ×ÁÇ¤òº®¤¼¹þ¤à¤³¤È¤ËÆ±°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î1¶Ê¤Ç¥¸¥°¥¶¥°¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ê¶Ê¤òºî¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±Æ´Ý¡Û´°À®¤·¤¿¥Ç¥â¤òÄ°¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Âè°ì°õ¾Ý¤Ï¡ÖÅ¸³«ºÇ¹â¡ª¡×¡£¥×¥é¥¹¡¢¤«¤Ê¤ê¥É¥é¥à¤¬Æñ¤·¤½¤¦¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡ÚÎ¶Ìð¡ÛËÍ¤âËÜÅö¤Ë¥¸¥°¥¶¥°¤é¤·¤µÁ´³«¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¥¢¥Ë¥á¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤â¤¹¤´¤¯¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¥×¥ì¥¤ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢Æ±¤¸¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬¤Û¤È¤ó¤É½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Î¤ÇÆ¬¤¬Èè¤ì¤Þ¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢±éÁÕ¤·¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤¶Ê¡£¤¼¤Ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¥³¥Ô¡¼¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÚÌ¿¡ÛÁ´²Õ½ê¡¢ÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤Å¸³«¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¹½ÃÛ¤·¤Æºî¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤â¤Ê¤¯¤Æ¡£¥¸¥°¥¶¥°¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò¤ä¤ë¤Î¤Ç¡È²¿·Ï¡É¤Ê¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈV¡Ê¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë¡Ë·Ï¡ÉÈª¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢ÆÍÇï»Ò¤â¤Ê¤¤Å¸³«¤ÏÉáÄÌ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡£¤À¤«¤é¡¢B¥á¥í¤Î¡Ö°ÎîÂà»¶¡ª¡×¤Ï°Õ¿ÞÅª¤ËÆþ¤ì¹þ¤ó¤À´¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¼«Á³¤È¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¥µ¥Ó¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤¤¥á¥í¥Ç¥£¤È»ÍÊ¬²»Éä¤Î¥ê¥º¥à¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç²Î¤¤¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥µ¥Ó¤ÇÅ¾Ä´¤¹¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï¡©
¡ÚÌ¿¡Û¤½¤ì¤â½éÂå¤Ø¤Î¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¡£¥¢¥Ë¥á¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬ÌÌÇò¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡¢¤È¡£¤Ç¤¹¤«¤é¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹ç¾§¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ä¡¼¥Ð¥¹¤¬¥É¥³¥É¥³ÌÄ¤Ã¤¿¤ê¡¢¸åÈ¾¤Ç¥¡¼¤¬È¾²»¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦²»³ÚÅªµ»Ë¡¤Ç¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È´¶¤òÉ½¤·¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤È¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÄ°¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¶Ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢³Æ³Ú´ï¤¬ÌÜÎ©¤Ä´¶¤¸¤Ë¤·¤¿¤¯¤Æ¡¢¥¹¥ê¡¼¥Ô¡¼¥¹¤Î¥Ð¥ó¥É´¶¤â°Õ¼±¤·¤Æ¡£
¡½¡½¥Ð¥ó¥É´¶¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¥¥Ã¥¯¡Ê¥Ð¥¹¥É¥é¥à¡Ë¤¬¥Ü¥È¥à¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢Äã²»¤Î¥Ù¡¼¥¹¤¬¤½¤Î¾å¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥ì¥¤¥ä¡¼´¶¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¸¥°¥¶¥°¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤à¤·¤í¥Ù¡¼¥¹¤¬°ìÈÖ²¼¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥É¥é¥à¤¬¤½¤Î¾å¤Ç¥Ó¡¼¥È¤ò¹ï¤à´¶¤¸¤¬¥æ¥Ë¡¼¥¯¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌ¿¡Û¤½¤³¤ÏÂ¿Ê¬¡¢2¿Í¤Î¹¥¤ß¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÚÎ¶Ìð¡ÛËÍ¤Ï¥ë¡¼¥È²»¤Ç¥Ü¥È¥à¤ò»Ù¤¨¤ë¥×¥ì¥¤¤¬¹¥¤¤À¤·¡¢¤½¤ÎÊý¤¬±Æ´Ý¤µ¤ó¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¤Ê¥×¥ì¥¤¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¶Ê¤¬¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ú±Æ´Ý¡ÛËÍ¤Ï¡¢¥Ù¡¼¥¹¤¬¥ê¥º¥à³Ú´ï¤Ç¡¢¥É¥é¥à¤Ï¡Ê¥®¥¿¡¼¤¬¥ê¥º¥à¤ò¹ï¤à¡Ë¥«¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤°¤é¤¤¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡ÚÌ¿¡ÛÎ¶Ìð¤Ï²¼¤Ë¹Ô¤¤¿¤¬¤ë¤·¡¢±Æ´Ý¤Ï·Ú¤á¤Î¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥·¥ç¥óÅª¤Ê¥É¥é¥à¤¬¹¥¤¡£¤À¤«¤é¥É¥é¥à¤È¥Ù¡¼¥¹¤Î´Ø·¸À¤¬ÉáÄÌ¤Î¥Ð¥ó¥É¤È¤ÏµÕ¤Ç¡¢ÀµÄ¾¡¢¥µ¥¦¥ó¥ÉÌÌ¤Ç¤¤¤¤±öÇß¤ËÃåÃÏ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬Â¾¤Î¥Ð¥ó¥É¤È¤Îº¹ÊÌ²½¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡©
¡Ú±Æ´Ý¡Û¤Þ¤ºÌ¿ÍÍ¤Î¥Ç¥â¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯ÃúÇ«¤Ëºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¼êÂ¤¬5ËÜ¤Ê¤¤¤ÈÃ¡¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¥×¥ì¥¤²ÄÇ½¤Ê¥ê¥º¥à¤¬ÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤ì¤ò´ðËÜ¤Ë¤·¤Æ¼«Ê¬Î®¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤Ï¡ÖÂ¾¤Î¿Í¤À¤Ã¤¿¤é¤É¤¦Ã¡¤¯¤ó¤ä¤í¡©¡×¤Ã¤Æ»×¤¦¤¯¤é¤¤Ë»¤·¤¤¡£¹âÂ®¤Î¥Ä¡¼¥Ð¥¹¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¤¢¤È¥é¥Ã¥×¤Î¥»¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¤¢¤ì¤Ï¥¸¥ã¥ó¥ëÅª¤Ë²¿¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©
¡ÚÌ¿¡Û1¤Ä¤Î¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¥ß¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤ó¡Á¡¢¤ï¤«¤é¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡Ú±Æ´Ý¡Û¥ì¥²¥¨¤ÎÍ×ÁÇ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¤ËÍè¤ë¥Ö¥é¥¹¥È¥Ó¡¼¥È¤ÏËÜÅö¤ËË»¤·¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÍ×ÁÇ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÃ¡¤¤¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÚÎ¶Ìð¡Û¤½¤Î¥é¥Ã¥×ÉôÊ¬¤Ë¤ÏºÇ½é¡¢¥Ù¡¼¥¹¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ½ª¥Ç¥â¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤¬¤Þ¤¿¤ä¤ä¤Ã¤³¤·¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥á¥í¥Ç¥£¥¢¥¹¤ËÃÆ¤¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ¸å¤Ë¥¹¥é¥Ã¥×ÁÕË¡¤È¥í¡¼¥¿¥ê¡¼ÁÕË¡¤¬¥Ñ¥Ã¤ÈÆþ¤Ã¤¿¤ê¡£¤¿¤À¤³¤³¤Þ¤Ç¥á¥í¥Ç¥£¤Ã¤Ý¤¤¥Ù¡¼¥¹¤òÃÆ¤¯¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌ¿¡ÛÁÀ¤Ã¤Æ¤½¤¦¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£ºÇ½é¡¢¤³¤Î¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¥Ù¡¼¥¹¤Î¥ë¡¼¥È²»¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¡£µÕ¤Ë¥µ¥Ó¤Ï¥ë¡¼¥È´¶¤ò¤¹¤´¤¯½Ð¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ëÁõ¾þÅª¡¢¾å¥â¥ÎÅª¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½Ì¿ÍÍ¤Î²Î¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡©
¡ÚÌ¿¡Ûº£²ó¤Ï°ÛÎã¤È¤¤¤¦¤«¡¢1¥µ¥Ó¤À¤±¥Ç¥âÃÊ³¬¤Î¥Æ¥¤¥¯¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢²þ¤á¤ÆËÜÈÖÍÑ¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤â¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¿²ó²Î¤Ã¤Æ¤â²Î¤ÎÉ½¾ð¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥Ç¥â¤òÄ¶¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤éºÙ¤«¤ÊÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢Â¾¤ÎÉôÊ¬¤È²»¼Á¤¬ÈùÌ¯¤Ë°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬·ù¤Ç²¿²ó¤âÏ¿¤êÄ¾¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²Î¤Î²¿¤ò½Å»ë¤¹¤Ù¤¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢Çº¤ß¤Ä¤Ä¤â1¥µ¥Ó¤À¤±¥Ç¥â¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤¦¤¤¤¦È½ÃÇ¤ÏÃ¯¤«¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¡©
¡ÚÌ¿¡Û¤¤¤ä¡¢Á´Éô¼«Ê¬¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¼«Ê¬¤ÎÉô²°¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¡¢Ï¿²»¤«¤é¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Þ¤Ç¼«Âð¤Ç´°¥Ñ¥±¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Î¥Þ¥¹¥¿¥ê¥ó¥°¤À¤±¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤µ¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¡£¤À¤«¤éËÜÅö¤Ë¡¢¼«Âð¤ÇÏ¿¤Ã¤¿²Î¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞCD¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½¤½¤·¤Æ¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¡ÖWAN WAN WONDERLAND¡×¤Ï¡¢¥Æ¥¤¥¹¥È¤¬Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¥¸¥°¥¶¥°¤é¤·¤¤¥À¥ó¥¹¡¦¥Á¥å¡¼¥ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÚÌ¿¡ÛËÍ¤Ï90Ç¯Âå¤Î²»³Ú¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Åö»þ¡¢4¤ÄÂÇ¤Á¥À¥ó¥¹¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤¬Î®¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë¡Ø¥À¥ó¥¹¥Þ¥Ë¥¢¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥³¥ó¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥óCD¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤ÎÃæ¤Î¡Ö¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¯¡×¤Î¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤Ç¤¹¡£Ê¼Ââ¤Î¡Ö±¦¸þ¤±¡ª¡×¡Öº¸¸þ¤±¡ª¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦³Ý¤±¹ç¤¤¤ò¥Ñ¥í¥Ç¥£¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤â¤Ã¤È¸ª¤ÎÎÏ¤¬È´¤±¤¿¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¶Ê¤Ë¤·¤¿¤¯¤Æ¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡È¤ï¤ó¤ï¤ó¡ª¡É¤ÏÁ´Á³´Ø·¸¤Ê¤¤¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤½¤³¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤òÆþ¤ì¤Æ¡£¥É¥é¥à¤â¤Á¤ã¤ó¤ÈÀ¸¤ÇÏ¿¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡Ú±Æ´Ý¡Û»Å¾å¤¬¤ê¤¬¤¹¤´¤¯¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤Æ¡¢Ã¡¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ´ò¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢ã´¡Ê¥é¥¤¥Ö¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Ã¡¤«¤º¤ËÍÙ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡ÚÎ¶Ìð¡Û¥Ù¡¼¥¹¤ÏÂÇ¤Á¹þ¤ß¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ã´¤Ç¤Ï¥·¥ç¥ë¥À¡¼¡¦¥¡¼¥Ü¡¼¥É¡Ê¥¡¼¥¿¡¼¡Ë¤Ç½é¥·¥ó¥»¥Ù¡¼¥¹¤òÃÆ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡£¸°È×¤Ê¤Î¤Ç¤¤¤Ä¤â¤ÈÁ´Á³°ã¤¦´¶³Ð¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ç¤â4¤Ä¤Î²»¤·¤«»È¤ï¤Ê¤¤¤Î¤ÇÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤½¤Î¸½ºß³«ºÅÃæ¤Îã´¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¥Ä¥¢¡¼¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡©
¡ÚÌ¿¡Û¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ä¥¢¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢¥¸¥°¥¶¥°¤Ï¹¥¤¤À¤±¤ÉÎÙ¤ê¤ÎÎÙ¤ê¤Î¸©¤Þ¤Ç¤Ï¹Ô¤±¤Ê¤¤¡¢¤Ç¤âÃÏ¸µ¤Ê¤é¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ï¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿Í¤¬·ë¹½Â¿¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¤¿¤À¡¢¡Ö¤è¤·¡¢47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ò¼þ¤ë¤¾¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ë¥¬¥Ã¥Ä¥ê¤È¤·¤¿´¶¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¹ç´Ö¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ò²ó¤í¤¦¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤â¤Á¤í¤ó¥Ä¥¢¡¼¼«ÂÎ¤Ë¤â¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ËÜÂê¤Ï¤½¤³¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Û¤ó¤Þ¹ÔµÓ¤Ç¤¹¤è¡£¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÎ¹¤¹¤ë¡£¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤ÃÏ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡£
¡½¡½¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÅÚÃÏ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ú±Æ´Ý¡ÛÅçº¬¡ª¡¡½Ð±ÀÂç¼Ò¤Ë°ìÅÙ¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÚÎ¶Ìð¡Û¤¨¤Ã¡¢´Ñ¸÷ÌÜÅª¤Ç¡©¡Ê¾Ð¡Ë
¡ÚÌ¿¡Û¤¤¤ä¤Ç¤â¡¢ÉáÄÌ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤Æ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤òÀ©ÇÆ¤Ç¤¤ë¿Í¤Ê¤ó¤Æ¤½¤¦¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡£½Ð±ÀÂç¼Ò¡¢¹Ô¤¤¿¤¤¤Í¤§¡£
¡Ú±Æ´Ý¡Û¤¢¤È¤Ï°°Àî¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤Ä¤âËÌ³¤Æ»¤Ï»¥ËÚ¤Ê¤Î¤Ç¡¢°°Àî¤Ï³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¡ÚÎ¶Ìð¡ÛËÍ¤ÏµþÅÔ¤¬ÃÏ¸µ¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£²ó¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÂç¤¤Ê²ñ¾ì¡Ê¥í¡¼¥à¥·¥¢¥¿¡¼µþÅÔ¡Ë¤Çã´¤ò¤ä¤ì¤¿¤³¤È¤¬´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Ì¿ÍÍ¤Ï¡©
¡ÚÌ¿¡Û¶¯¤¤¤Æµó¤²¤ì¤Ð¡¢¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êËÌ¶å½£¡£Ê¡²¬¤Ïº£²ó¡¢Ê¡²¬»Ô¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆËÌ¶å½£»Ô¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Á°À¤¤Îµ²±¤È¤¤¤¦¤«¡¢Ì¿ÍÍ¤Î»ÏÁÄ¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿ÃÏ¡£¤·¤«¤â¡¢¤Þ¤µ¤Ë²ñ¾ì¡ÊJ:COMËÌ¶å½£·Ý½Ñ·à¾ì¡Ë¤Î¤¹¤°¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¹â²Í²¼¥È¥ó¥Í¥ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¸ø¶¦Ï¢ÍíÄÌÏ©¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤âÍ§Ã£¤ÈÏ©¾å¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¥¯¥Ã¥½´¨¤¤Æü¤Ë¼ê¤¬¤«¤¸¤«¤ß¤Ê¤¬¤éÃÆ¤¸ì¤ê¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÁÛ¤¤½Ð¡£¤½¤³¤ÇÃÏ¸µ¤Î²»³Ú´Ø·¸¼Ô¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¾®ÁÒ±Ø¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ë¾®¤µ¤Ê»¨µï¥Ó¥ë¤Î°ì¼¼¤Ç½é¤á¤Æ·Ð¸³¤·¤¿¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë´¶Æ°¤·¤Æ¡Ö²¶¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦Æ»¤Ë¿Ê¤à¤ó¤À¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¡¢¤½¤Î³¹¤Ç¡¢¤³¤Îµ¬ÌÏ¤Î¥Ä¥¢¡¼¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´¶³´¿¼¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¢¡¢Á°À¤¤Îµ²±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡§ÉÛ»ÜÍº°ìÏº
