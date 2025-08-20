FRUITS ZIPPER櫻井優衣、普段見せない“ハンサム”な表情 初のファッション誌単独表紙に緊張も「自分でも新鮮でした」
アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの櫻井優衣が、25日発売のファッション誌『smart（スマート）』10月号（宝島社）の表紙を飾る。櫻井が単独でファッション誌の表紙を飾るのは今回が初という。
【動画】FRUITS ZIPPER櫻井優衣、ツインテールであざとポーズ！？高嶺のなでしこ松本ももながクールな視線！鎮西寿々歌の投げキッスも！
「夏の終わり、ハンサムな櫻井優衣。」と題した撮り下ろし特集では、 普段の笑顔いっぱいなイメージとは真逆の、アンニュイでクールな表情をたっぷり披露。 デニムやジャケット、ブラックのワンピースなど異なる5パターンの衣装を着こなした。 初のファッション誌単独表紙撮影に、最初は少し緊張気味の様子だった。
撮影終了後のインタビューでは「かわいかったり、女の子らしい表情を求められる機会が多いので、 ハンサムに慣れていなくて最初はすごく緊張していたんです。
でも事務所の先輩方がいろんな雑誌に出られているから、それを思い出しながらなんとか頑張りました（笑）。 普段はずっと笑っているタイプなので、こんなに笑顔を出さなかった撮影は自分でも新鮮でした」と笑顔で振り返った。
インタビューでは、気になる普段のファッション観や秋冬に向けて買いたいもの、 最近のグループ活動についての思い、プライベートに迫るQ&Aなどで魅力を深掘りしている。
【動画】FRUITS ZIPPER櫻井優衣、ツインテールであざとポーズ！？高嶺のなでしこ松本ももながクールな視線！鎮西寿々歌の投げキッスも！
「夏の終わり、ハンサムな櫻井優衣。」と題した撮り下ろし特集では、 普段の笑顔いっぱいなイメージとは真逆の、アンニュイでクールな表情をたっぷり披露。 デニムやジャケット、ブラックのワンピースなど異なる5パターンの衣装を着こなした。 初のファッション誌単独表紙撮影に、最初は少し緊張気味の様子だった。
でも事務所の先輩方がいろんな雑誌に出られているから、それを思い出しながらなんとか頑張りました（笑）。 普段はずっと笑っているタイプなので、こんなに笑顔を出さなかった撮影は自分でも新鮮でした」と笑顔で振り返った。
インタビューでは、気になる普段のファッション観や秋冬に向けて買いたいもの、 最近のグループ活動についての思い、プライベートに迫るQ&Aなどで魅力を深掘りしている。