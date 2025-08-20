販売店とサービス店間の純正部品発注機能を実装！エディエステクノロジー「aftama」

エディエステクノロジーは、自社が開発・提供するクラウド型パーツカタログ公開サービス「aftama」において、これまでの「メーカーと販売店」間のパーツカタログ連携と部品発注・出荷機能に加え、新たに「販売店とサービス店」間のクラウド発注機能を実装し、2025年9月1日より提供開始します。

この機能追加により、部品供給のラストワンマイルである「販売店とサービス店」間のアナログ業務がデジタル化され、FAX・電話・紙伝票に依存した属人的な運用を脱却。

業務の効率化、発注ミスの防止、対応スピードの向上を通じて、アフターサービス全体の生産性と顧客満足度の向上に貢献します。

■新機能の特長

●発注から納品までをクラウドで一元管理

サービス店はWeb上で販売店へ直接発注。

販売店側ではリアルタイムで受注確認と出荷指示が行え、やり取りの即時化と業務の可視化が可能になります。

●属人性排除と業務の平準化

FAXや電話といった非効率な手段に依存せず、誰でも扱える直感的な操作性で、人的ミスの削減と新人教育の負担軽減を実現します。

●発注履歴・在庫情報の共有

サービス店は過去の発注履歴や販売店の在庫情報を参照可能となり、ジャストインタイム調達や在庫最適化にも貢献します。

