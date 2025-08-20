ドン・キホーテとホテルインディゴの衝撃コラボ。渋谷のポップカルチャーに浸るアフタヌーンティーを体験
開業からまもなく2周年を迎える『ホテルインディゴ東京渋谷』。渋谷に本店を構える『MEGAドン・キホーテ』の目の前に立つこのホテルで提供中なのが、「ドン・キホーテ×ホテルインディゴ東京渋谷 コラボレーションアフタヌーンティー」です。
会場となるのは、11階のオールデイダイニング『Gallery 11』。レコードやアートが散りばめられた空間は、渋谷のポップカルチャーを感じさせる華やかな雰囲気です。
アフタヌーンティーでは、ドン・キホーテの公式キャラクター、ドンペンちゃんが登場。ドンペンカラーをイメージしたウェルカムドリンク（赤＝グレナデンとクランベリー、青＝ブルーキュラソーとグレープフルーツ）で乾杯したら、スケートボード型のアフタヌーンティースタンドが登場します。
「パリブレスト風ドーナツ」や「りんご飴とキャラメル・ミルクチョコレートのポップス」、レコードカルチャーをモチーフにした「チェリーとバニラのマカロン」など、写真映えもバツグン。
セイボリーには「ハーブ香るローストチキン レモンとケッパーのソース」が登場し、こちらはベジタリアン向けのメニューに変更も可能とのこと。
料理を手がけるのは、イタリア出身のダビデ・ディ・ディオ シェフ率いるチーム
食後はテラス席の奥にある展望エリアで、渋谷スクランブルスクエアをはじめとする街並みが一望するのもおすすめですよ。夏の渋谷で、遊び心と本格スイーツを一度に味わえるこの企画。9月10日（水）までの開催なので、ぜひお見逃しなく！
（撮影・文◎岩井なな）
●DATA
ドン・キホーテ×ホテルインディゴ東京渋谷 コラボレーションアフタヌーンティー
提供期間：2025年6月12日（木）～9月10日（水）
予約受付：2025年5月13日（火）～9月9日（火）21：30まで
場所：ホテルインディゴ東京渋谷 11階「Gallery 11」
時間：14：30～17：30（L.O.16：00）
料金：5.940円（税・サ別）