美女インフルエンサー・山本月、妊娠報告 夫＆愛犬とのマタニティフォト公開
【モデルプレス＝2025/08/20】インフルエンサーの山本月（27）が、8月20日までに自身のInstagramを更新。第1子妊娠を報告し、夫と愛犬とのマタニティフォトを公開した。
【写真】美女インフルエンサー、ふっくらお腹披露のマタニティフォト
山本は「ご報告 結婚に続き大事なご報告があります お気づきの方もいらっしゃったかと思いますが、この度、お腹に大切な命を授かりました」と妊娠を報告。「冬ごろ出産予定です 無事に安定期も迎えたのでご報告させていただきます」と冬頃の出産予定であることを明かした。
また「妊娠してから本当に涙もろくなってしまい赤ちゃんのことを考えてるだけでぽろぽろ涙を流したりしている幸せな日々です」と妊娠中の心境を綴り、「今は胎動も感じるようになりスクスク元気に育ってくれています はやく会いたくて毎日毎日ずっと赤ちゃんのことばかり考えています」と愛情あふれるコメントも。夫と愛犬と写るマタニティフォトでは、白いシャツとデニムのお揃いコーディネートを着た山本が、ふっくらとしたお腹を披露している。
この投稿に、ファンからは「おめでとうございます」「幸せそうで素敵」「美しいマタニティフォト」「赤ちゃん楽しみ」「温かい家族」「愛に溢れてる」といったコメントが寄せられている。
山本は1997年11月21日生まれ、福岡県出身。過去にE-girlsの下部組織である「bunny」のメンバーだった。現在はインフルエンサーとしてスキンケアブランド「ohanarr」のプロデュースや自身のYouTubeチャンネルでライフスタイルを発信するなど、多岐に渡って活動。プライベートでは、2025年7月6日に2年交際したお相手との婚約を発表していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】美女インフルエンサー、ふっくらお腹披露のマタニティフォト
◆山本月、第1子妊娠を報告「冬ごろ出産予定」
山本は「ご報告 結婚に続き大事なご報告があります お気づきの方もいらっしゃったかと思いますが、この度、お腹に大切な命を授かりました」と妊娠を報告。「冬ごろ出産予定です 無事に安定期も迎えたのでご報告させていただきます」と冬頃の出産予定であることを明かした。
この投稿に、ファンからは「おめでとうございます」「幸せそうで素敵」「美しいマタニティフォト」「赤ちゃん楽しみ」「温かい家族」「愛に溢れてる」といったコメントが寄せられている。
山本は1997年11月21日生まれ、福岡県出身。過去にE-girlsの下部組織である「bunny」のメンバーだった。現在はインフルエンサーとしてスキンケアブランド「ohanarr」のプロデュースや自身のYouTubeチャンネルでライフスタイルを発信するなど、多岐に渡って活動。プライベートでは、2025年7月6日に2年交際したお相手との婚約を発表していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】