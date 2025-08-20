なにわ男子・西畑大吾、卵1パックをデリバリー「紫外線めっちゃ嫌いで…」お金事情告白
【モデルプレス＝2025/08/20】なにわ男子の西畑大吾が、19日放送の日本テレビ系バラエティー番組「踊る！さんま御殿！！」（毎週火曜よる8時〜）に出演。貯金事情やお金の使い方を明かした。
【写真】西畑大吾、高級感あふれるタキシード姿
「独身有名人のお金の失敗SP」と題されたこの日。「貯金は大好き」という西畑は「将来怖いんで。通帳見るのがすごい好きなんです。一番嬉しい日が給料日です。貯金見たら落ち着きますね」と語りスタジオの笑いを誘った。
そんな西畑だが「節約派だと思うんですけど、同時にすごいインドアなんですよ。だからコンビニとかスーパーにも行きたくなくて、それで外に出るのも嫌だからそういう買い物をデリバリーしちゃう」とついお金をかけてしまうことを告白。「紫外線めっちゃ嫌いで…。ほんまに外出たくないから、デリバリーって手数料とかもかかるし割高なんですけど、酷い時は卵1パックとかだけ頼む」と口にしスタジオを驚愕させた西畑は、「1パックってデリバリー代の方が全然高い」とツッコまれると「プラスでチップも払います。1個で申し訳ないから」と気遣いも明かした。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
【写真】西畑大吾、高級感あふれるタキシード姿
◆なにわ男子・西畑大吾、貯金好きを告白「将来怖いんで…」
「独身有名人のお金の失敗SP」と題されたこの日。「貯金は大好き」という西畑は「将来怖いんで。通帳見るのがすごい好きなんです。一番嬉しい日が給料日です。貯金見たら落ち着きますね」と語りスタジオの笑いを誘った。
◆西畑大吾、インドア派ゆえの驚きのお金の使い方を明かす
そんな西畑だが「節約派だと思うんですけど、同時にすごいインドアなんですよ。だからコンビニとかスーパーにも行きたくなくて、それで外に出るのも嫌だからそういう買い物をデリバリーしちゃう」とついお金をかけてしまうことを告白。「紫外線めっちゃ嫌いで…。ほんまに外出たくないから、デリバリーって手数料とかもかかるし割高なんですけど、酷い時は卵1パックとかだけ頼む」と口にしスタジオを驚愕させた西畑は、「1パックってデリバリー代の方が全然高い」とツッコまれると「プラスでチップも払います。1個で申し訳ないから」と気遣いも明かした。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】